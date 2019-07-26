Futbol kuralları baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni kurallar...

UEFA, FIFA ve kulüp temsilcilerinin beraber yaptığı toplantılar sonucunda futbol oyun kullarında oldukça önemli değişiklikler ve yenilikler yapıldı. İşte o yeni kurallar... UEFA, FIFA ve kulüp temsilcilerinin beraber yaptığı toplantılar sonucunda futbol oyun kullarında oldukça önemli değişiklikler ve yenilikler yapıldı. İşte o yeni kurallar... Avrupa futbolu yeni sezona, yapılan bir çok kural değişikliğiyle giriyor. Oyun kurallarını belirleyen IFAB tarafından getirilen yenilikler haziran ayından itibaren resmen yürürlüğe girdi. İşte o yeni kurallar: Kale atışında futbolcular, eski kurala göre topa ceza sahası dışına çıktıktan sonra müdahale edebiliyordu. Artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden oyuncular topla buluşabilecek. Bir futbolcu elle gol atarsa, ister kasti oynamış olsun isterse çarpma olsun, atılan gol bundan böyle iptal edilecek.