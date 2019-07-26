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kuralları baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni kurallar...

, ve kulüp temsilcilerinin beraber yaptığı toplantılar sonucunda oyun kullarında oldukça önemli değişiklikler ve yenilikler yapıldı. İşte o yeni kurallar...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 09:04
Futbol kuralları baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni kurallar...

, ve kulüp temsilcilerinin beraber yaptığı toplantılar sonucunda oyun kullarında oldukça önemli değişiklikler ve yenilikler yapıldı. İşte o yeni kurallar...

Futbol kuralları baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni kurallar...

Avrupa futbolu yeni sezona, yapılan bir çok kural değişikliğiyle giriyor.

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Futbol kuralları baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni kurallar...

Oyun kurallarını belirleyen IFAB tarafından getirilen yenilikler haziran ayından itibaren resmen yürürlüğe girdi.

Futbol kuralları baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni kurallar...

İşte o yeni kurallar:

Futbol kuralları baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni kurallar...

Kale atışında futbolcular, eski kurala göre topa ceza sahası dışına çıktıktan sonra müdahale edebiliyordu.

Futbol kuralları baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni kurallar...

Artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden oyuncular topla buluşabilecek.

Futbol kuralları baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni kurallar...

Bir futbolcu elle gol atarsa, ister kasti oynamış olsun isterse çarpma olsun, atılan gol bundan böyle iptal edilecek.

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