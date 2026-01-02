Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Futbol tarihinin en iyi 25 teknik direktörü belli oldu! Yolu Süper Lig'den geçen iki isim listede...
Giriş Tarihi: 02.01.2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 11:41

Futbolda tüm zamanların en iyi isimlerini belirlemek hep tartışma konusu olmuştur. GiveMeSport sitesi, takımlarına başarılar kazandıran tarihin en iyi 25 teknik direktörünü içeren bir liste hazırladı. Pep Guardiola, Bill Shankly ve Carlo Ancelotti gibi önemli isimlerin yer aldığı listede, yolu Süper Lig'den geçen iki hoca da yer aldı. İşte o liste...

GiveMeSport, futbol tarihinin en iyi 25 teknik direktörünü listeledi. Liste, hocaların; kazandığı kupalar, kulüpteki ömürleri, oyun stilleri ve bıraktıkları etki gibi faktörler baz alınarak hazırlandı.

25 - Jurgen Klopp

24 - Louis van Gaal

23 - Arsene Wenger

22 - Bela Guttmann

21 - Sir Alf Ramsey

20 - Nereo Rocco

19 - Ottmar Hitzfeld

18 - Miguel Munoz

17 - Marcello Lippi

16 - Vicente del Bosque

15 - Jose Mourinho

14 - Bob Paisley

13 - Valeriy Lobanovskyi

12 - Brian Clough

11 - Giovanni Trapattoni

10 - Arrigo Sacchi

9 - Sir Matt Busby

8 - Ernst Happel

7 - Carlo Ancelotti

6 - Helenio Herrera

5 - Bill Shankly

4 - Pep Guardiola

3 - Johan Cruyff

2 - Rinus Michels