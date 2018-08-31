Futbolcuların unutulmaz anıları! Cüneyt Çakır: Biz mi anlamıyoruz yoksa...

"GALATASARAYLILAR SAMANDIRA'YI BASTI"



Eski Fenerbahçeli Stephen Appiah 2006'daki 4-0'lık derbiden önce gördüğü kâbusu anlattı: "O maçın gecesinde Samandıra'da kimse uyumuyordu. Gece 02.00'de bile Daum, futbolcu arkadaşlar ve teknik kadro hâlâ ayaktaydı. Büyük bir heyecan vardı. Galatasaray maçlarına herkes çok farklı bakıyordu. 02.30-03.00 gibi uyumuşum. Ama enteresan bir kâbusla uyandım..."