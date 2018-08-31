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Futbolcuların unutulmaz anıları! Cüneyt Çakır: Biz mi anlamıyoruz yoksa...

Giriş Tarihi: 31.08.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 20:00
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Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer ...
Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer Hasan Şaş...

Futbolcuların birbirinden komik anıları...

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Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer ...
Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer Hasan Şaş...

"GALATASARAYLILAR SAMANDIRA'YI BASTI"

Eski li Stephen Appiah 2006'daki 4-0'lık derbiden önce gördüğü kâbusu anlattı: "O maçın gecesinde Samandıra'da kimse uyumuyordu. Gece 02.00'de bile Daum, futbolcu arkadaşlar ve teknik kadro hâlâ ayaktaydı. Büyük bir heyecan vardı. maçlarına herkes çok farklı bakıyordu. 02.30-03.00 gibi uyumuşum. Ama enteresan bir kâbusla uyandım..."

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Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer ...
Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer Hasan Şaş...

"Şaşkına dönmüştüm, ter içindeydim. Rüyamda G.Saraylı futbolcular ve taraftarlar Samandıra'yı basmıştı. Hatta birçoğu savaş boyaları bile sürmüştü. En net hatırladığım Mondragon'du. Herkesin elinde kesici aletler var ama Mondragon'un elinde otomatik büyük bir silah vardı."

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Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer ...
Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer Hasan Şaş...

DROGBA'NIN BOMBA TERİM ANISI!

Drogba: "Real Madrid ile ilk maçı 3-0 kaybetmiştik ve rövanş 'daydı. Ancak turdan umudumuzu kesmemiştik. İlk yarıyı 1-0 yenik kapattık ve devre arasında Fatih Terim beni oyundan çıkarmak istedi..."

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Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer ...
Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer Hasan Şaş...

"Ona 'Bunu yapamazsın' dedim. 'Maçı hala kazanabiliriz ama beni oyundan alırsan hala kazanabileceğimize olan inancın yok demektir. Ben inanıyorum' dedim ve 2. yarıda sahaya çıkıp maçı kazandık. Elendik ama G.Saray için unutulmaz bir maçtı"

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Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer ...
Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer Hasan Şaş...

"OĞLUM NE OLDU? KAFAYI MI YEDİN?"

: Antalyaspor'da antrenmandayız. Burak da daha yeni A takımda oynuyor. Tabii oynatmıyorum. Çok genç çünkü. Hucüm oyuncularının hepsi de deneyimli oyunculardı. Antrenman bitti...

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Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer ...
Futbolcuların unutulmaz anıları! Meğer Hasan Şaş...

"Yorgunuz, yanımda geçerken ağzıyla hareketler yaptı. "Oğlum ne oldu, kafayı mı yedin dedim. Hocam ne olacak ağzımla kuş tutsam oynatmıs sen" diye cevap verdi. Ertesi hafta oynattım. Gol de attı"

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