Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? Wenger önermişti, FIFA'dan resmi açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 30.12.2025 20:11 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:14

Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? Wenger önermişti, FIFA'dan resmi açıklama geldi...

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolda yeni kural değişikliklerinin gündemde olduğunu duyurdu. Infantino, Fransız efsanevi teknik adam Arsene Wenger'in ofsayt kuralı hakkındaki tavsiyesine de değindi. İşte detaylar...

  • ABONE OL
Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? Wenger önermişti, FIFA’dan resmi açıklama geldi...

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolda yeni kural değişikliklerinin gündemde olduğunu ifade etti.

Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? Wenger önermişti, FIFA’dan resmi açıklama geldi...

ARSENE WENGER ÖNERMİŞTİ

Dubai'de düzenlenen Dünya Spor Zirvesi'nde konuşan Infantino, özellikle Arsene Wenger'in uzun süredir savunduğu ofsayt kuralı değişikliğinin ciddi şekilde değerlendirildiğini ilk kez açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? Wenger önermişti, FIFA’dan resmi açıklama geldi...

VÜCUDUNUN TAMAMI ÖNDE OLURSA...

Wenger'in önerisi sonrası değerlendirilmeye alınan kurala göre, hücum oyuncusu ancak savunmacının tamamen önünde olması halinde ofsayt sayılacak.

Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? Wenger önermişti, FIFA’dan resmi açıklama geldi...

Öte yandan FIFA, zaman geçirmeyi azaltmak ve oyunun akışını hızlandırmak adına da bazı yeni önlemler almalı hedefliyor.

Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? Wenger önermişti, FIFA’dan resmi açıklama geldi...

OYUNU HIZLANDIRMAK ADINA YENİ DENEMELER

Infantino, 2025 yılı boyunca FIFA turnuvalarında birçok uygulamanın test edildiğini; VAR için "yeşil kart", hakem vücut kameraları ve kaleciler için getirilen sekiz saniye kuralının bu denemeler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca amaçlarının oyunu daha akıcı hale getirmek istediklerini de söyledi.

Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? Wenger önermişti, FIFA’dan resmi açıklama geldi...

2026 Dünya Kupası öncesinde bu testlerden elde edilen verilerin nihai kararlar için belirleyici olacağı gelen haberler arasında.