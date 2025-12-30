Haberler
Galeri
Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? Wenger önermişti, FIFA'dan resmi açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 30.12.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:14
Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? Wenger önermişti, FIFA'dan resmi açıklama geldi...
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolda yeni kural değişikliklerinin gündemde olduğunu duyurdu. Infantino, Fransız efsanevi teknik adam Arsene Wenger'in ofsayt kuralı hakkındaki tavsiyesine de değindi. İşte detaylar...