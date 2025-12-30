Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? Wenger önermişti, FIFA’dan resmi açıklama geldi...

OYUNU HIZLANDIRMAK ADINA YENİ DENEMELER

Infantino, 2025 yılı boyunca FIFA turnuvalarında birçok uygulamanın test edildiğini; VAR için "yeşil kart", hakem vücut kameraları ve kaleciler için getirilen sekiz saniye kuralının bu denemeler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca amaçlarının oyunu daha akıcı hale getirmek istediklerini de söyledi.