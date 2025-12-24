Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...
Giriş Tarihi: 24.12.2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 08:58

Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında 6 numara takviyesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda yönetim, dev takviye için listesini hazırladı. Hazırlanan listede yıldız futbolcular yer aldı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
  • ABONE OL
Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünü 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

Dar rotasyonda sezonun ilk yarısında zorlanan sarı-kırmızılılar, devre arasında en az 3 takviye yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

Savunma, orta saha ve hücuma transfer planlayan sarı-kırmızılılar, önceliği ön libero pozisyonuna verdi.

Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

6 numara aramaya başlayan Galatasaray'de yönetim, orta sahaya dev takviye için listesini hazırlamış durumda.

Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

İŞTE CİMBOM'UN 6 ADAYLARI

Wolverhampton'dan Andre, Manchester United'dan Ugarte ve Göztepe'den Anthony Dennis'in mali şartları araştırılıyor.

Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

UGARTE'DE KİRALAMA FORMÜLÜ

Manuel Ugarte için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlayan sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Uruguaylı dinamoyu vatandaşları Muslera ve Torreira'ya sorarken olumlu referans aldı.

Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

ANDRE'DE TALEP YÜKSEK

Öte yandan Galatasaray cephesi, Wolverhampton'ın Andre için talep ettiği 30 milyon Euro bonservis bedelinde indirim bekliyor.

Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

BREZİLYALI İSME YAKIN TAKİP

24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, İngiltere Premier Lig'e transfer olmadan önce de takip ediliyordu.

Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

22 MİLYON EURO'YA ALINDI

Wolverhampton, Brezilyalı oyuncuyu 30 Ağustos 2024'te Fluminense'den 22 milyon Euro'ya transfer etti.

Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

WOLVERHAMPTON'DA 55 MAÇ

Brezilya kulübü Fluminense altyapısından yetişen ve 197 maçta A takım forması giyen Andre, 4 gol-4 asist yaparken Wolverhampton'da ise 55 maçı geride bıraktı, gol-asist katkısı veremedi.

Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

LİGDE HEDEF DENNIS

Türkiye içinde durumu sorulan tek isim ise Anthony Dennis. Oyuncu için Göztepe, 10 milyon Euro fiyat biçti.

Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...

KONTENJANA DA UYUYOR

+2 kontenjanına da uyan 21 yaşındaki Nijeryalı yıldız adayı için fiyat inmesi durumunda Cimbom adım atacak.