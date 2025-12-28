Haberler
Galatasaray altyapısından çıkan futbolcu Fenerbahçe’ye! Sürpriz transfer hamlesi...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:33
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in ilk devresini 39 puanla tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertli takımın ezeli rakibi Galatasaray'ın altyapısından yetişen isme kancayı taktığı iddia edildi. İşte haberin detayları...