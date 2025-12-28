Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray altyapısından çıkan futbolcu Fenerbahçe’ye! Sürpriz transfer hamlesi...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:33

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in ilk devresini 39 puanla tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertli takımın ezeli rakibi Galatasaray'ın altyapısından yetişen isme kancayı taktığı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız vermiş durumda.

Ligde ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışına daha güçlü şekilde girmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco liderliğindeki Kanarya'nın savunma hattına da ekleme yapacağı ifade ediliyor.

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin, Galatasaray altyapısında yetişen genç futbolcuya talip olduğu öne sürüldü.

EMİN BAYRAM HAMLESİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen stoper oyuncusu Emin Bayram'ı gündemine aldı.

Haberde, transferin önündeki en büyük kolaylıklardan birisinin Westerlo'nun kulüp yapısı olduğu ifade edildi.

HASAN ÇETİNKAYA DETAYI

Westerlo Kulübü'nün sahibi Türk iş insanı Oktay Ercan olduğu, kulüpte, F.Bahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın da bir süre görev aldığı aktarıldı.

SADETTİN SARAN GÖRÜŞECEK

Başkan Sadettin Saran'ın da tanıdığı Ercan'la görüşerek Emin Bayram transferini hızlandırabileceği belirtildi.

HEDEFİ A MİLLİ TAKIM

22 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda sergileyeceği performansla A Milli Takım kadrosunda yer alabileceğine inandığı öne sürüldü.

G.SARAY'DAN TRANSFER OLDU

2024 yılında Galatasaray'dan Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram, bu sezon toplamda 20 maça çıktı.

PERFORMANSI

1.782 dakika süre alan Emin, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. 2 de asisti bulunan genç oyuncu, 2 sarı-1 kırmızı kart gördü.

SÖZLEŞME DURUMU

1.92 boyundaki stoperin Belçika ekibiyle olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Emin Bayram'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.