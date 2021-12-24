Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 19. Hafta maçları kapsamında Galatasaray, Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor. Avrupa Ligi mücadelelerinde başarılı olan ancak ligde istediği performansı gösteremeyen Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar sahasında hanesine 3 puanı yazdırmayı istiyor. Öte yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler maçın detaylarını "Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor. Merak konusu olan Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.