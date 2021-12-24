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Haberler Galeri Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 20:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 20:27

Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 19. Hafta maçları kapsamında Galatasaray, Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor. Avrupa Ligi mücadelelerinde başarılı olan ancak ligde istediği performansı gösteremeyen Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar sahasında hanesine 3 puanı yazdırmayı istiyor. Öte yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler maçın detaylarını "Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor. Merak konusu olan Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray, Süper Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor. Son 5 maçında galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılar bu hasreti sahasında oynayacağı Antalyaspor mücadelesinde sonlandırmak istiyor. Diğer taraftan karşılaşmayı izlemek isteyenler "Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;

Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 25 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?
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