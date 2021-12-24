Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray, Süper Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor. Son 5 maçında galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılar bu hasreti sahasında oynayacağı Antalyaspor mücadelesinde sonlandırmak istiyor. Diğer taraftan karşılaşmayı izlemek isteyenler "Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;