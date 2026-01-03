Galatasaray ayrılık kararı aldı! Şok talep

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimler konusunda da harekete geçildi. Mauro Icardi ve Mario Lemina ile sözleşme uzatmayı planlayan Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyuncunun talebi dikkat çekti. Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Yusuf Demir'i kadroda düşünmediği ve ayrılık kararı aldığı belirtildi. ŞAŞIRTAN TALEP Galatasaray kurmaylarının, Yusuf Demir ile yaptığı görüşmede şaşırtan bir talep ile karşılaştığı kaydedildi. Galatasaray'ın gözden çıkardığı Yusuf Demir'in ayrılık için fesih bedeli talep ettiği vurgulandı. Cimbom'da kurmayların, Yusuf Demir'e fesih bedeli ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin bir süre daha devam etmesinin beklendiği kaydedildi. SADECE 2 MAÇTA OYNADI Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray'da 2 karşılaşmada forma şansı buldu. 22 yaşındaki kanat oyuncusu bu süreçte 35 dakika sahada kaldı. Yusuf Demir'in Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro. 6 MİLYON EUROYA GELDİ Rapid Wien altyapısında yetişen Yusuf Demir daha sonra Barcelona'da kiralık olarak forma giydi. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Yusuf Demir için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yusuf Demir, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak İsviçre temsilcisi Basel'de forma giydi.