RÖVANŞ! Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Avrupa’da nasıl tur atlar?

Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:50
RÖVANŞ! GalatasarayAZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Avrupa'da nasıl tur atlar?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off karşılaşmasında AZ Alkmaar karşısında rövanş maçına çıkıyor. Deplasmanda oynanan ilk maçtan 4-1 mağlup ayrılan sarı kırmızılılar tur atlama şansını oldukça zor hale getirdi. Galatasaray nasıl tur atlar sorusuna yanıt arayan taraftar bir yandan Okan Buruk'un kadro tercihlerini merak ediyor. Peki; Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?