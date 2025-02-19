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Haberler Galeri RÖVANŞ! Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Avrupa'da nasıl tur atlar?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:50

RÖVANŞ! Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Avrupa'da nasıl tur atlar?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off karşılaşmasında AZ Alkmaar karşısında rövanş maçına çıkıyor. Deplasmanda oynanan ilk maçtan 4-1 mağlup ayrılan sarı kırmızılılar tur atlama şansını oldukça zor hale getirdi. Galatasaray nasıl tur atlar sorusuna yanıt arayan taraftar bir yandan Okan Buruk'un kadro tercihlerini merak ediyor. Peki; Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RÖVANŞ! Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Avrupa’da nasıl tur atlar?

Galatasaray bu kez evinde ağırlayacağı rakibini uzatmalara götürmeye çalışacak. İlk maçta yenilgi alan sarı kırmızılı ekipte yeni transfer Morata da sakatlandı. Avrupa sahasında kalmak isteyen ekibin tur atlama ihtimalleri değerlendiriliyor. Peki; Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve Galatasaray'ın UEFA rövanş maçı hangi kanalda?

RÖVANŞ! Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Avrupa’da nasıl tur atlar?

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-offlarında 2. maçına çıkacak Galatasaray 20 Şubat Perşembe günü AZ Alkmaar takımını ağırlayacak. Heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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RÖVANŞ! Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Avrupa’da nasıl tur atlar?

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rçvanş maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak takip edilecek.

RÖVANŞ! Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Avrupa’da nasıl tur atlar?

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, 4 farklı galibiyet etmesi halinde tur atlayacak. Maçın 3 faklı bitmesi halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Diğer tüm ihtimallerde Galatasaray lige veda edecek.

RÖVANŞ! Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Avrupa’da nasıl tur atlar?

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott

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