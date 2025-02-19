RÖVANŞ! Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Avrupa’da nasıl tur atlar?

Galatasaray bu kez evinde ağırlayacağı rakibini uzatmalara götürmeye çalışacak. İlk maçta yenilgi alan sarı kırmızılı ekipte yeni transfer Morata da sakatlandı. Avrupa sahasında kalmak isteyen ekibin tur atlama ihtimalleri değerlendiriliyor. Peki; Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve Galatasaray'ın UEFA rövanş maçı hangi kanalda?