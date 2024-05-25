Galatasaray başkanı kim oldu? 2024 Galatasaray Başkanlık Seçimi ile GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!

Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
12:05
Galatasaray başkanı kim oldu sorusu bugün gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Galatasaray başkanlık seçimi sarı kırmızılı takımın taraftarları başta olmak üzere futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullandığı seçimlerin sonucunda kulübün yeni başkanı belli olacak. Seçimlere Dursun Özbek ve Süheyl Batum aday olarak katıldı. Bu kapsamda araştırılan ''Galatasaray Başkanı kim oldu?'' sorusu Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi sonucu yanıt bulacak. İşte 2024 Galatasaray Başkanlık seçimi sonucu ve GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!