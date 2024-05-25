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Haberler Galeri Galatasaray başkanı kim oldu? 2024 Galatasaray Başkanlık Seçimi ile GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 12:05

Galatasaray başkanı kim oldu? 2024 Galatasaray Başkanlık Seçimi ile GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!

Galatasaray başkanı kim oldu sorusu bugün gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Galatasaray başkanlık seçimi sarı kırmızılı takımın taraftarları başta olmak üzere futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullandığı seçimlerin sonucunda kulübün yeni başkanı belli olacak. Seçimlere Dursun Özbek ve Süheyl Batum aday olarak katıldı. Bu kapsamda araştırılan ''Galatasaray Başkanı kim oldu?'' sorusu Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi sonucu yanıt bulacak. İşte 2024 Galatasaray Başkanlık seçimi sonucu ve GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!

Galatasaray başkanı kim oldu? 2024 Galatasaray Başkanlık Seçimi ile GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!

Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi bugün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşiyor. Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullandığı seçimler sonucunda, kulübün yeni başkanı seçilecek ve takım o isimle yoluna devam edecek. Mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum kulübün 39. başkanı olmak için yarışıyor. Peki, Galatasaray Başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı, hangi aday? İşte 2024 Galatasaray Başkanlık seçimi ile GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!

Galatasaray başkanı kim oldu? 2024 Galatasaray Başkanlık Seçimi ile GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!

2024 GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ BAŞLADI!

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştiriliyor.

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Galatasaray başkanı kim oldu? 2024 Galatasaray Başkanlık Seçimi ile GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!

SEÇİM DİVAN HEYETİ BELİRLENDİ

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçim divan heyeti belirlendi. Heyete Hikmet Koyuncuoğlu başkanlık ediyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı.

Seçim heyetinin belirlenmesinin ardından sandık görevlileri de belirlendi ve oy kullanma işlemi başladı. İki başkan adayı da 2 numaralı sandıkta oy kullanacak.

Galatasaray başkanı kim oldu? 2024 Galatasaray Başkanlık Seçimi ile GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulmasından sonra konuşmalara ve ardından oy kullanma işlemine geçildi.

20 sandıkta yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanması bekleniyor.

Saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek. Akabinde ise oy sayımına geçilecek.

Galatasaray başkanı kim oldu? 2024 Galatasaray Başkanlık Seçimi ile GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Seçimlerde kongre üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için ise sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

İki başkan adayının da asıl ve yedek yönetim kurulu adayları açıklandı.

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