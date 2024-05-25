Galatasaray başkanı kim oldu? 2024 Galatasaray Başkanlık Seçimi ile GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!

Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi bugün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşiyor. Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullandığı seçimler sonucunda, kulübün yeni başkanı seçilecek ve takım o isimle yoluna devam edecek. Mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum kulübün 39. başkanı olmak için yarışıyor. Peki, Galatasaray Başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı, hangi aday? İşte 2024 Galatasaray Başkanlık seçimi ile GS seçim sonuçları canlı takip ekranı!