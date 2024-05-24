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Haberler Galeri Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri
Giriş Tarihi: 24.05.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 17:23

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

Galatasaray başkanlık seçimi tarihi geldi çattı. Şampiyonluk mücadelesi öncesinde sarı-kırmızılı kongre üyeleri 104. dönem yönetimini belirlemek için sandığa gidiyor. Oy verme işlemi Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda kurulan 20 sandıkta yapılacak. Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu için tarih geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Seçimde yarışacak başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri sarı kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki; Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri…

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu tarihi ve saati sarı kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Galatasaray başkanlık seçimi tarihi geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. 104. dönem yönetimde yer alacak başkan ve üyeler kongre üyelerinin oylarıyla belirlenecek. Oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'te sona erecek. Sarı kırmızılı takımın mevcut başkanı Dursun Özbek aday olurken gözler diğer adaylara çevrildi. Öte yandan adayların yönetim kurulu listeleri de mercek altına alınmış durumda. Peki Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri…

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

2024 GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'te sona erecek.

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.

Seçimlerde kongre üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için ise sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

İki başkan adayının da asıl ve yedek yönetim kurulu adayları açıklandı.

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

DURSUN ÖZBEK YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

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