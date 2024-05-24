Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

Giriş Tarihi: 24.05.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
17:23
Galatasaray başkanlık seçimi tarihi geldi çattı. Şampiyonluk mücadelesi öncesinde sarı-kırmızılı kongre üyeleri 104. dönem yönetimini belirlemek için sandığa gidiyor. Oy verme işlemi Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda kurulan 20 sandıkta yapılacak. Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu için tarih geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Seçimde yarışacak başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri sarı kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki; Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri…