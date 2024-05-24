Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu tarihi ve saati sarı kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Galatasaray başkanlık seçimi tarihi geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. 104. dönem yönetimde yer alacak başkan ve üyeler kongre üyelerinin oylarıyla belirlenecek. Oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'te sona erecek. Sarı kırmızılı takımın mevcut başkanı Dursun Özbek aday olurken gözler diğer adaylara çevrildi. Öte yandan adayların yönetim kurulu listeleri de mercek altına alınmış durumda. Peki Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri…