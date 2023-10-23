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Haberler Galeri Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 23.10.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 14:10

Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, üçüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Futbolseverler Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Rams Park'ta oynanacak kritik müsabakanın canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar araştırılıyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, GS Bayern Münih maçı muhtemel 11'ler ve diğer tüm detaylar…

Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında grubun ve turnuvanın favori takımları arasında yer alan Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. İlk iki maçta 4 puan toplayan Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, GS Bayern Münih maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, grupta en kritik müsabakalarından birine çıkıyor.

Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılı takım, Rams Park'ta grup lideri Bayern Münih'i konuk ediyor. Aslan, rakibinden puan ya da puanlar alarak gruptan çıkmak adına önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

İşte, Galatasaray Bayern Münih maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında bilgiler şöyle;

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Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi A grubu üçüncü hafta Galatasaray Bayern Münih maçı, 24 Ekim 2023 Salı günü saat 19:45'te başlayacak.

Rams Park'ta oynanacak olan mücadelede, İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.

Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bayern Münih maçı, EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak.

Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, (Icardi ya da Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesinde yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili ismi olan Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlık geçirdi.

Sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edilen Icardi'nin, Bayern Münih maçında forma giyip giymeyeceğine yarın karar verilecek.

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