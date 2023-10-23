Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, üçüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Futbolseverler Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Rams Park'ta oynanacak kritik müsabakanın canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar araştırılıyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, GS Bayern Münih maçı muhtemel 11'ler ve diğer tüm detaylar…