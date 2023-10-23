Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında grubun ve turnuvanın favori takımları arasında yer alan Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. İlk iki maçta 4 puan toplayan Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, GS Bayern Münih maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…