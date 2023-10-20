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Haberler Galeri GS BJK DERBİSİ CANLI | Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. hafta Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 16:50

GS BJK DERBİSİ CANLI | Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. hafta Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Sarı Kırmızılılar, bu sezon ligde çıktığı 8 maçın 7'sini kazandı ve sadece 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Siyah Beyazlılar ise 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, GS BJK derbi maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında ayrıntılı bilgiler...

Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig’de dev derbi! Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı için heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından derbi ile geri dönüyor. Ligin 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Aslan ve Burak Yılmaz yönetimindeki Kara Kartal, 3 puan için sahaya çıkacak ve kazanan zirve yolunda büyük mesafe alacak. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ''Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı müsabakada deplasman yasağı bulunmuyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, GS BJK derbisi canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri…

Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig’de dev derbi! Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan, milli aranın ardından derbi ile devam ediyor. Ligin 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Merak konusu olan Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;

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Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig’de dev derbi! Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş maçı, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak. GS BJK derbisi saat 19.00'da başlayacak.

İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlendiği hastane saldırısı sonrası Türkiye'de 3 gün milli yas ilan edildi. Milli yas nedeniyle bazı etkinlikler ertelenirken maçların iptal olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. TFF konu ile ilgili açıklama yaptığı zaman haberimiz güncellenecektir.

Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig’de dev derbi! Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş derbi maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig’de dev derbi! Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr/

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