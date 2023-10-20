GS BJK DERBİSİ CANLI | Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. hafta Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 20.10.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 16:50

Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Sarı Kırmızılılar, bu sezon ligde çıktığı 8 maçın 7'sini kazandı ve sadece 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Siyah Beyazlılar ise 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, GS BJK derbi maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında ayrıntılı bilgiler...