Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:00

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte, GS-BJK maç kadrosu

Süper Lig'in 9. Haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Rams Park'ta oynanacak derbide sarı kırmızlı takıma Okan Buruk, siyah beyazlı takıma ise Burak Yılmaz teknik direktörlük yapacak. Dün Gazze'deki Al Ahli Arab Hastanesi 'ne düzenlenen dünyayı ayağa kaldıran saldırı nedeniyle ülkemizde üç günlük milli yas ilan edildi. Hal böyle olunca ülkemizde eğlence faaliyetlerine üç gün ara verilirken Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, iptal mi edildi sorusu merak konusu olmayı başardı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilenler…