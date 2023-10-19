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Haberler Galeri Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte, GS-BJK maç kadrosu
Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:00

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte, GS-BJK maç kadrosu

Süper Lig'in 9. Haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Rams Park'ta oynanacak derbide sarı kırmızlı takıma Okan Buruk, siyah beyazlı takıma ise Burak Yılmaz teknik direktörlük yapacak. Dün Gazze'deki Al Ahli Arab Hastanesi 'ne düzenlenen dünyayı ayağa kaldıran saldırı nedeniyle ülkemizde üç günlük milli yas ilan edildi. Hal böyle olunca ülkemizde eğlence faaliyetlerine üç gün ara verilirken Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, iptal mi edildi sorusu merak konusu olmayı başardı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilenler…

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, GS-BJK maç kadrosu

Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman, hangi kanalda soruları arama motorlarındaki yerini aldı. Rams Park'ta oynanacak olan mücadele öncesi ülkemizde üç günlük milli yas ilan edildi. Durum böyle olunca futbolseverler BJK-GS maçı ertelendi mi, iptal mi edildi sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte, GS-BJK maç kadrosu ve derbiye dair tüm merak edilenler…

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, GS-BJK maç kadrosu

SÜPER LİG MAÇLARI İPTAL EDİLDİ Mi?
İsrail'in düzenlediği saldırının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmişti. Dizilerin yeni bölümleri ekranlardan kaldırılırken Süper Lig maçları için araştırmalar hız kazandı. Süper Lig maçlarının iptal edildiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı Konuyla ilgili TFF açıklaması bekleniyor.

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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, GS-BJK maç kadrosu

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı 21 Ekim Cumartesi saat 19:00'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından yayınlanacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, GS-BJK maç kadrosu

GS-BJK MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı biletleri henüz satışa çıkmadı.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, GS-BJK maç kadrosu

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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