Son dakika haberi: Galatasaray – Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Mustafa Çulcu açıkladı: Derbiye rezerve edilmiş…

Milli aradan sonra Süper Lig kaldığı yerden başlıyor. Ama tartışmalar bitmiyor. Son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe karşılıklı olarak bir heyet kurulsun son 2 sezonun ve ilk 8 haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirilmesi için hodri meydan dediler, yorumunuz nedir?

Mustafa Çulcu: Futbolumuzun büyük ekonomisine ve taraftarına sahip, ebedi dost, ezeli rakip olan iki köklü kulübümüzün "Futbolumuzun marka değerini korumak'' için bulduğu evrensel yöntem asla bu olmamalı. Kaosu körüklemekten ve sosyal medyadaki "ben demiştim'' kışkırtmasından başka hiçbir işe yaramaz. Futbolumuza hiçbir fayda sağlamaz, aksine zarar verir. Anlamsız ve gereksiz buluyorum.