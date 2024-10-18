Giriş Tarihi: 18.10.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
07:28
Son dakika haberi: Galatasaray – Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Mustafa Çulcu açıkladı: “Derbiye rezerve edilmiş…”
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun hakem kararlarını kulüplerin belirleyeceği otoriteler tarafından incelenmesi önerisini kabul etti. Sabah Spor'un usta yazarı Mustafa Çulcu, hem iki kulübün bu isteğini hem de Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan hakem atamalar hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. Ayrıca Çulcu, Galatasaray - Beşiktaş derbisi için atanacak olan hakemi de duyurdu. İşte Mustafa Çulcu'nun dikkat çeken o sözleri...