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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray – Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Mustafa Çulcu açıkladı: “Derbiye rezerve edilmiş…”
Giriş Tarihi: 18.10.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 07:28

Son dakika haberi: GalatasarayBeşiktaş maçının hakemi kim olacak? Mustafa Çulcu açıkladı: “Derbiye rezerve edilmiş…”

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun hakem kararlarını kulüplerin belirleyeceği otoriteler tarafından incelenmesi önerisini kabul etti. Sabah Spor'un usta yazarı Mustafa Çulcu, hem iki kulübün bu isteğini hem de Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan hakem atamalar hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. Ayrıca Çulcu, Galatasaray - Beşiktaş derbisi için atanacak olan hakemi de duyurdu. İşte Mustafa Çulcu'nun dikkat çeken o sözleri...

Son dakika haberi: Galatasaray – Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Mustafa Çulcu açıkladı: Derbiye rezerve edilmiş…

Milli aradan sonra Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte dikkat çeken o iddia...

Son dakika haberi: Galatasaray – Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Mustafa Çulcu açıkladı: Derbiye rezerve edilmiş…

Milli aradan sonra Süper Lig kaldığı yerden başlıyor. Ama tartışmalar bitmiyor. Son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe karşılıklı olarak bir heyet kurulsun son 2 sezonun ve ilk 8 haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirilmesi için hodri meydan dediler, yorumunuz nedir?

Mustafa Çulcu: Futbolumuzun büyük ekonomisine ve taraftarına sahip, ebedi dost, ezeli rakip olan iki köklü kulübümüzün "Futbolumuzun marka değerini korumak'' için bulduğu evrensel yöntem asla bu olmamalı. Kaosu körüklemekten ve sosyal medyadaki "ben demiştim'' kışkırtmasından başka hiçbir işe yaramaz. Futbolumuza hiçbir fayda sağlamaz, aksine zarar verir. Anlamsız ve gereksiz buluyorum.

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Son dakika haberi: Galatasaray – Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Mustafa Çulcu açıkladı: Derbiye rezerve edilmiş…

"BİZİ KAYIKÇI KAVGASINDAN ÖTEYE GÖTÜRMEZ"

IFAB, son yıllarda oyun kurallarında pek çok majör ve minör değişiklikler yaptı. Bazen sezon başında farklı, sezon ortasında farklı değişen yorumlar, VAR uygulamaları yapıyor. Zaman zaman değişim hızı baş döndürücü seviyeye gelen, hakemlerin bile yetişmekte, alışmakta, uygulamakta zorlandığı IFAB'ın bu yorum ve uygulama gerçekleri ortadayken, 2 yıl önce yaşanmış pozisyonlar ile bugün yaşananları örtüştürüp, özdeşleştirip, mukayese etmek doğru olmaz. Bu olay gündemi gereksiz, anlamsız ve boş yere meşgul etmekten bizi kayıkçı kavgasından öteye götürmez.

Son dakika haberi: Galatasaray – Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Mustafa Çulcu açıkladı: Derbiye rezerve edilmiş…

İki yıl önce bariz gol şansında elle oynamalarda kırmızı, bugün kasıtlı ise kırmızı, kasıtlı değilse sarı, bir başka değişim daha önce kaleye çekilen şutta sarı kart vardı, bugün yok. (Mesela milli maçta eski uygulama olsaydı Merih, kale içinden o topu eğer elle çıkarmış olsaydı penaltı kırmızı olacaktı ama bugün penaltı -sarı olur) Bu örnekleri çoğaltabiliriz.

Son dakika haberi: Galatasaray – Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Mustafa Çulcu açıkladı: Derbiye rezerve edilmiş…

"DİBİN DİBİNİ GÖRMEK DEMEK"

Diyelim ki heyet inceledi bir fazla bir eksik neyse çıktı; her sezon sonu resmi olarak şampiyonların küme düşen takımların tescillendiği futbol tarihimizi mi değiştireceksiniz? Bu mümkün olmadığına göre, bu olsa olsa, futbol iklimimizde kaybolan güven ortamını yeniden tesis etmeye çalıştığımız zor günlerimizde dibin dibini görmek, yerle bir olmak demektir.

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