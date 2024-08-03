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Haberler Galeri Galatasaray Beşiktaş süper kupa maçı nerede, saat kaçta yayında? Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!
Giriş Tarihi: 03.08.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 22:52

Galatasaray Beşiktaş süper kupa maçı nerede, saat kaçta yayında? Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!

Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetirken karşılaşmanın detayları da belli oldu. 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş süper kupa ile güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Sezon için hazırlık maçlarını tamamlayan iki takımın mücadelesi bu akşam ekranlara geliyor. Galatasaray Beşiktaş maçının şifresiz yayımlanacağı kanal belli oldu. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle bilgisi!

Galatasaray Beşiktaş süper kupa maçı nerede, saat kaçta yayında? Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!

Süper Kupa'da heyecan dorukta! Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Türk futbolunun en büyük takımlarını bir araya getiren Süper Kupa, 1966 yılından bu yana düzenleniyor. Daha önce 8 kez karşı karşıya gelen iki takım arasında Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altında Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş süper kupa maçı nerede, saat kaçta yayında? Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinin programını açıkladı.

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray Beşiktaş süper kupa maçı nerede, saat kaçta yayında? Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Beşiktaş süper kupa maçı nerede, saat kaçta yayında? Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!

SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVU!

1996 yılından 2006 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası, bu tarihten itibaren ise Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyonda iki ezeli rakip 3 Ağustos Cumartesi gecesi 9. randevuya çıkacak. Daha önce 8 kez karşı karşıya gelen iki takım arasında Cumhurbaşkanlığı Kupası adı ile yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş 2 kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Süper Kupa adı ile yapılan karşılaşmalarda iki takım birer kez kupayı müzesine götürdü

Galatasaray Beşiktaş süper kupa maçı nerede, saat kaçta yayında? Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!

MUHTEMEL 11'LER

Muslera, Kaan-Nelsson-Abdülkerim-Köhn, Torreira-Kerem Demirbay, Ziyech-Mertens-Zaha, Icardi

Mert, Svensson-Paulista-Colley-Masuaku, Al Musrati-Gedson, Rashica-Rafa Silva-Semih, Immobile

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