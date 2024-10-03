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Haberler Galeri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Temsilcilerimizin muhtemel 11'leri belli oldu...
Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:40

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Temsilcilerimizin muhtemel 11'leri belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları bugün oynanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray deplasmanda Rigas Skola, Fenerbahçe deplasmanda Twente ile ve Beşiktaş ise evinde Frankfurt ile karşılaşacak. İlk haftayı 2 galibiyetle kapatan temsilcilerimiz bu hafta 3 galibiyetle tamamlama hedefinde. Zorlu maçlar öncesinde 3 takımımızın da muhtemel 11'i belli oldu.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Temsilcilerimizin muhtemel 11’leri belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı bugünkü maçlarla başlıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı 3 galibiyetle tamamlama hedefinde.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Temsilcilerimizin muhtemel 11’leri belli oldu...

CİMBOM LETONYA'DA KÜKREYECEK

İlk maçında PAOK'u 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaşacağı kadro değeri 30 kat altındaki RFS'yi geçip yola kayıpsız devam etmek istiyor. Mücadele TSİ 19.45'te

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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Temsilcilerimizin muhtemel 11’leri belli oldu...

Yeni formatıyla düzenlenen Kupa 2'deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup ederek Avrupa serüvenine iyi başlayan Galatasaray, bugün saat 19.45'te Daugava Stadyumu'nda Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Temsilcilerimizin muhtemel 11’leri belli oldu...

MUSLERA CEZALI

İlk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekipte cezalı Muslera'nın yerine kalede Günay olacak. Cimbom, 288 milyon Euro'luk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon Euro'luk değeriyle sonuncu.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Temsilcilerimizin muhtemel 11’leri belli oldu...

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens Barış, Yunus, Icardi

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