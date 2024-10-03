Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Temsilcilerimizin muhtemel 11’leri belli oldu...

MUSLERA CEZALI

İlk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekipte cezalı Muslera'nın yerine kalede Günay olacak. Cimbom, 288 milyon Euro'luk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon Euro'luk değeriyle sonuncu.