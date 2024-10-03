Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
10:40
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Temsilcilerimizin muhtemel 11'leri belli oldu...
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları bugün oynanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray deplasmanda Rigas Skola, Fenerbahçe deplasmanda Twente ile ve Beşiktaş ise evinde Frankfurt ile karşılaşacak. İlk haftayı 2 galibiyetle kapatan temsilcilerimiz bu hafta 3 galibiyetle tamamlama hedefinde. Zorlu maçlar öncesinde 3 takımımızın da muhtemel 11'i belli oldu.