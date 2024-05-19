Giriş Tarihi: 19.05.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
14:04
Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE || Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? GS-FB canlı maç izle linki!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe mücadelesi gerçekleşecek. Süper Lig şampiyonluk yarışında büyük önem arz eden karşılaşma Rams Park'ta gerçekleşirken, mücadeleyi yönetecek isim ise Arda Kardeşlerolacak. Sarı kırmızılı ekibe şampiyonluk yarışında bir puan yeterken, sarı lacivertliler ise şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşıyacak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle linki!