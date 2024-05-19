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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE || Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? GS-FB canlı maç izle linki!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 14:04

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE || Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? GS-FB canlı maç izle linki!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe mücadelesi gerçekleşecek. Süper Lig şampiyonluk yarışında büyük önem arz eden karşılaşma Rams Park'ta gerçekleşirken, mücadeleyi yönetecek isim ise Arda Kardeşlerolacak. Sarı kırmızılı ekibe şampiyonluk yarışında bir puan yeterken, sarı lacivertliler ise şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşıyacak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle linki!

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE || Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? GS-FB canlı maç izle linki!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Kritik karşılaşma öncesinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe karşılaşmasının maç kadrosu, hakemi, maçın yayın saati ve canlı izle bilgileri araştırılıyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle!

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE || Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? GS-FB canlı maç izle linki!

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3'e inecek.

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak

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Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE || Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? GS-FB canlı maç izle linki!

DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE || Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? GS-FB canlı maç izle linki!

KARŞILAŞMAYI ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmada Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev alacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE || Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? GS-FB canlı maç izle linki!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE |

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://beinsports.com.tr/

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