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Haberler Galeri Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.01.2022 01:56 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 01:56

Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 20. Haftasında Galatasaray, Giresunspor'u evinde konuk ediyor. Ligde çıktığı son 5 maçta tek galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik sahibi olan Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar 27 puanla 10. sırada yer alırken Karadeniz ekibi ise 22 puanla 14. sırada yer alıyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise maçın canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftasında Giresunspor'u evinde ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil eden sarı-kırmızılılar ligin 2. Yarısında aynı başarıyı lige de yansıtmak isteyerek sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler ise "Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig 20. Hafta Galatasaray Giresunspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray Giresunspor maçı 8 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman?
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