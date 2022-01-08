Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 20. Haftasında Galatasaray, Giresunspor'u evinde konuk ediyor. Ligde çıktığı son 5 maçta tek galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik sahibi olan Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar 27 puanla 10. sırada yer alırken Karadeniz ekibi ise 22 puanla 14. sırada yer alıyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise maçın canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.