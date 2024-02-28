Giriş Tarihi: 28.02.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
21:05
Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray Karagümrük hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak maç için geri sayım başladı. Taraftarlar maçın canlı yayın kanalı, tarihi ve saati gündeme geldi. Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları en çok merak edilenler arasında. Mücadele için nefesler tutuldu. Peki; ZTK Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...