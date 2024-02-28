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Haberler Galeri Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray Karagümrük hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 28.02.2024 20:49 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 21:05

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray Karagümrük hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak maç için geri sayım başladı. Taraftarlar maçın canlı yayın kanalı, tarihi ve saati gündeme geldi. Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları en çok merak edilenler arasında. Mücadele için nefesler tutuldu. Peki; ZTK Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray Karagümrük hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları Türkiye Kupası takipçilerinin gündeminde. Çeyrek final karşılaşmalarına sahne olan ligde heyecan dorukta. Süper Lig'de lider olan sarı kırmızılı takımda Okan Burun'un ilk 11'i bekleniyor. Peki; Galatasaray Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray Karagümrük hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarında Galatasaray Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak maç 29 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray Karagümrük hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray Karagümrük hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

GALATASARAY'DA İKİ OYUNCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu yarınki karşılaşmada süre alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray Karagümrük hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.

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