Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray Karagümrük hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları Türkiye Kupası takipçilerinin gündeminde. Çeyrek final karşılaşmalarına sahne olan ligde heyecan dorukta. Süper Lig'de lider olan sarı kırmızılı takımda Okan Burun'un ilk 11'i bekleniyor. Peki; Galatasaray Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...