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Haberler Galeri GALATASARAY-KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar son noktayı koydu! Penaltı kararı büyük tartışma yaratmıştı…
Giriş Tarihi: 29.09.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 07:13

GALATASARAY-KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar son noktayı koydu! Penaltı kararı büyük tartışma yaratmıştı…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, zorlu mücadelede büyük bir şok yaşadı. 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'ya verilen penaltıya da tepki gösterdi. SABAH Spor'un usta yazarları nefes kesen mücadeleyi değerlendirirken penaltı kararına da son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…

GALATASARAY-KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar son noktayı koydu! Penaltı kararı büyük tartışma yaratmıştı…

Son dakika haberleri… Bol rotasyonlu kadrosuyla Kasımpaşa karşısına çıkan Cimbom, Osimhen (2) ve İcardi'nin golleriyle farkı buldu.

GALATASARAY-KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar son noktayı koydu! Penaltı kararı büyük tartışma yaratmıştı…

Konuk takım Fall ile umutlanırken, sakatlanan Nijeryalı golcü 2. yarıda oyundan çıktı. Hajradinovic'le (penaltı) maça tutunan Kasımpaşa, 90+5'te Nuno Da Costa'nın golüyle 1 puanı koparıp aldı.

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GALATASARAY-KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar son noktayı koydu! Penaltı kararı büyük tartışma yaratmıştı…

Devreyi iki farklı önde (3-1) kapatan Galatasaray, ikinci yarıda durdu. İlk 45'te 7 şutta 3 gol atan sarı-kırmızılı takım, sonraki süreçte rakip kaleyi 5 kez yoklamasına rağmen sadece 1 isabet bulabildi.

GALATASARAY-KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar son noktayı koydu! Penaltı kararı büyük tartışma yaratmıştı…

Özellikle sakatlanan Osimhen'in oyundan çıkışıyla İcardi, ileri uçta yalnız kalınca etkisiz bir görüntü çizdi.

GALATASARAY-KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar son noktayı koydu! Penaltı kararı büyük tartışma yaratmıştı…

REKOR KAÇTI

Kasımpaşa karşısında üç puanı son anlarda tepen Galatasaray, tarihi bir fırsatı da elinden kaçırdı.

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