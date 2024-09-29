Giriş Tarihi: 29.09.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
07:13
GALATASARAY-KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar son noktayı koydu! Penaltı kararı büyük tartışma yaratmıştı…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, zorlu mücadelede büyük bir şok yaşadı. 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'ya verilen penaltıya da tepki gösterdi. SABAH Spor'un usta yazarları nefes kesen mücadeleyi değerlendirirken penaltı kararına da son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…