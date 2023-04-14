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Haberler Galeri CANLI | Galatasaray - Kayserispor maçı izle! Süper Lig’in 29. Haftası Galatasaray Kayserispor maçı canlı şifresiz kesintisiz izle ekranı
Giriş Tarihi: 14.04.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 20:35

CANLI | Galatasaray - Kayserispor maçı izle! Süper Lig’in 29. Haftası Galatasaray Kayserispor maçı canlı şifresiz kesintisiz izle ekranı

Spor Toto Süper Lig'in 29. Haftası Galatasaray Kayserispor maçına sahne oluyor. Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı kritik karşılaşmayı canlı yayında takip etmek isteyen futbolseverler "Galatasaray Kayserispor canlı yayın izle" ekranı araştırmasına çıktı. Karşılaşmada Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. İşte Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle ekranı ve detaylar.

CANLI | Galatasaray - Kayserispor maçı izle! Süper Lig’in 29. Haftası Galatasaray Kayserispor maçı canlı şifresiz kesintisiz izle ekranı

Süper Lig'de bu akşam; lider Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'u ağırlayacak. Öte yandan Mustafa Kürşad Filiz, kritik maçta düdük çalacak. 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak maçın takibini yapmak isteyenler ise "Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle ekranı" araştırmalarına başladı. İşte Galatasaray Kayserispor maçı canlı yayın ekranı ve detaylar.

CANLI | Galatasaray - Kayserispor maçı izle! Süper Lig’in 29. Haftası Galatasaray Kayserispor maçı canlı şifresiz kesintisiz izle ekranı

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI İZLE!

Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Bilindiği üzere BeIN Sports, internet üzerinden de maçları yayınlıyor. TOD Tv aracılığı ile yayın hayatına geçen platformdan maçın canlı yayın takibini yapmak için aşağıda yer alan linke gidebilir ve belirlenen ücret karşılığı üye olabilirsiniz;

https://www.todtv.com.tr/sinirsiz-spor

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CANLI | Galatasaray - Kayserispor maçı izle! Süper Lig’in 29. Haftası Galatasaray Kayserispor maçı canlı şifresiz kesintisiz izle ekranı

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 63 puan aldı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 44 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren Galatasaray, ligde kaldığı yerden devam etmek istiyor.

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