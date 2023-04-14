CANLI | Galatasaray - Kayserispor maçı izle! Süper Lig’in 29. Haftası Galatasaray Kayserispor maçı canlı şifresiz kesintisiz izle ekranı

Spor Toto Süper Lig'in 29. Haftası Galatasaray Kayserispor maçına sahne oluyor. Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı kritik karşılaşmayı canlı yayında takip etmek isteyen futbolseverler "Galatasaray Kayserispor canlı yayın izle" ekranı araştırmasına çıktı. Karşılaşmada Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. İşte Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle ekranı ve detaylar.