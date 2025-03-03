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Haberler Galeri Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Puan kaybı sonrası yeni şampiyonu açıkladılar!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 13:33

Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Puan kaybı sonrası yeni şampiyonu açıkladılar!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı geride kaldı. Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0 ile geçti. İki takım arasındaki puan farkı 4'e indi. Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka verilerine göre; bu yıl küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte yapay zekanın tahminlerine göre; 2024-2025 sezonu için oluşacak puan durumu ve detaylar...

Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Puan kaybı sonrası yeni şampiyonu açıkladılar!

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu devam ediyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig için yeni sezonla ilgili şampiyonluk tahminini güncelledi. Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin sezon sonuna yönelik tahminleri şöyle;

Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Puan kaybı sonrası yeni şampiyonu açıkladılar!

Euro Club Index, Süper Lig'de sezon sonu itibarıyla küme düşecek takımları da duyurdu.

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Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Puan kaybı sonrası yeni şampiyonu açıkladılar!

Tahminlere göre; Adana Demirspor,

Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Puan kaybı sonrası yeni şampiyonu açıkladılar!

Hatayspor,

Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Puan kaybı sonrası yeni şampiyonu açıkladılar!

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