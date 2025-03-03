Giriş Tarihi: 03.03.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
13:33
Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Puan kaybı sonrası yeni şampiyonu açıkladılar!
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı geride kaldı. Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0 ile geçti. İki takım arasındaki puan farkı 4'e indi. Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka verilerine göre; bu yıl küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte yapay zekanın tahminlerine göre; 2024-2025 sezonu için oluşacak puan durumu ve detaylar...