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Haberler Galeri Galatasaray nasıl tur atlar, kaç farklı kazanması gerekir? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çıkma ihtimali
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:10

Galatasaray nasıl tur atlar, kaç farklı kazanması gerekir? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çıkma ihtimali

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys ile karşılaştı. İlk maçta avantajı elde edemeyen sarı kırmızılılar 3-2 mağlup oldu. Rövanşı kendi evinde oynayacak temsilcimizin lige katılma ihtimalleri değerlendiriliyor. 'Galatasaray nasıl tur atlar' sorusu taraftarın gündeminde. Peki; Galatasaray Young Boys karşısında nasıl tur atlar, gruplara çıkma ihtimalleri neler? İşte, detaylar...

Galatasaray nasıl tur atlar, kaç farklı kazanması gerekir? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çıkma ihtimali

Galatasaray nasıl tur atlar ihtimalleri üzerinde duruluyor. Avantajı karşı takıma kaptıran Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip Young Boys'u elemeye çalışacak ve devler ligine katılmaya çalışacak. İşte, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çıkma ihtimali...

Galatasaray nasıl tur atlar, kaç farklı kazanması gerekir? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çıkma ihtimali

GALATASARAY AVANTAJI KAPTIRDI!

Geçtiğimiz gün deplasmanda oynanan Young Boys Galatasaray maçı 3-2 Young Boys'un galibiyeti ile sonuçlandı. 2-0 mağlup haldeyken Batshuayi'nin golleriyle durumu 2-2'ye getiren Galatasaray, 86. dakikada penaltıdan gelen golle rakibi karşısında geriye düştü.

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Galatasaray nasıl tur atlar, kaç farklı kazanması gerekir? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çıkma ihtimali

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

İlk maçında mağlubiyet alan Galatasaray rövanş maçında beraberlik ve mağlubiyet yaşaması halinde Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray 2 farklı galibiyetle sahadan ayrılması halinde doğrudan lige katılma hakkı elde edecek.

Galatasaray nasıl tur atlar, kaç farklı kazanması gerekir? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çıkma ihtimali

Sarı kırmızılılar tek farkla öne geçerse maç uzatmalara gidecek ve eşitliğin bozulması beklenecek.

Burada da durum değişmezse penaltı atışları kazananı belirleyecek.

Galatasaray nasıl tur atlar, kaç farklı kazanması gerekir? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çıkma ihtimali

GALATASARAY YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın İstanbul'da oynanacak rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü oynayacak

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