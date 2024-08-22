Galatasaray nasıl tur atlar, kaç farklı kazanması gerekir? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çıkma ihtimali

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

İlk maçında mağlubiyet alan Galatasaray rövanş maçında beraberlik ve mağlubiyet yaşaması halinde Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray 2 farklı galibiyetle sahadan ayrılması halinde doğrudan lige katılma hakkı elde edecek.