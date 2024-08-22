Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
11:10
Galatasaray nasıl tur atlar, kaç farklı kazanması gerekir? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çıkma ihtimali
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys ile karşılaştı. İlk maçta avantajı elde edemeyen sarı kırmızılılar 3-2 mağlup oldu. Rövanşı kendi evinde oynayacak temsilcimizin lige katılma ihtimalleri değerlendiriliyor. 'Galatasaray nasıl tur atlar' sorusu taraftarın gündeminde. Peki; Galatasaray Young Boys karşısında nasıl tur atlar, gruplara çıkma ihtimalleri neler? İşte, detaylar...