Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! "Bu kadroya transfer şart"
Giriş Tarihi: 06.01.2026 07:05

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! "Bu kadroya transfer şart"

ATV ekranlarında şifresiz yayınlanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1 yenerek, adını finale yazdırdı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve İskender Günen karşılaşmayı kaleme aldı.

  • ABONE OL
Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve İskender Günen karşılaşmayı değerlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

ÖMER ÜRÜNDÜL: OYUNU TAMAMEN DOMİNE ETTİLER

Galatasaray, Gaziantep'te 90 dakika boyunca yüksek tempoya çıkmadan farklı bir galibiyet aldı. İlk yarıda oyunu tamamen domine ettiler. Rakibi oldukça zorladılar. İki de gol buldular. Galatasaray ikinci yarıya iki farklı skorun da rahatlığı ile biraz durgun başladı. Ve Trabzonspor'un farkı bire indiren golü geldi. Okan Buruk herhangi bir tehlike altına girmeyeyim diye hemen kulübeden Torreira hamlesini yaptı. Daha sonra hamleler geldiği gibi 2 gol daha attılar. Sonuçta Galatasaray istenilen neticeyle sahadan ayrıldı. Sallai iyi top oynadı, özellikle ilk yarıda çok etkiliydi.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

Leroy Sane yüksek kalitesiyle zaman zaman etkili biçimde sahne aldı. Zaman zaman da dinlenmeye çekildi. Eren maç eksiğine rağmen başarılıydı. Barış Alper de yine hızıyla lokomotif görevini yaptı. Yunus ise futbolu iyi bildiğini dün de belgeledi. Okan Buruk maçın rahatlığıyla oyuncularını dinlendire dinlendire kullanarak finale hazırlanmış oldu. Gelelim Trabzonspor'a; öncelikle yeri geldikçe vurguluyorum, eldeki kadro çok sınırlı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

Bu tip bir kadroda eğer üç bölgede çok önemli eksiğiniz varsa (Onuachu, Oulai, Mustafa Eskihellaç) işler tabii ki çıkmaza girer. Ama her şeye rağmen bu kadar teslimiyetçi olmamaları gerekir. Üstelik de Galatasaray 90 dakika fizik açıdan güçsüz İcardi ile oynadı. İlk 60 dakikada da takımın iki kişilik pres dinamosu Torreira olmadan mücadele etti. Bu şartlarda Trabzon'un bu kadar sahada kayboluşu da düşündürücü.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

MUSTAFA ÇULCU: HAKEM ÇOK BAŞARILIYDI KUTLARIM

Ülkemizin en değerli kupası Süper Kupa finalinin yeni formatını oluşturan ve uygulamaya koyanlara teşekkür etmeliyiz. Böylesine hedef maçları oynamak, takımlar için ikinci yarıya ciddi hazırlık, kazananlar için mutluluk ve psikolojik üstünlük, izleyici için ise soğuk kış günlerinde futbolla ısınmak demek. Trabzonspor rakibini kalabalık savunma yaparak karşıladı. Augusto'ya atılan uzun toplarla gol aradı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

Galatasaray hücumcuları yer değiştirerek oynadılar. Rakip ceza alanına girmekte zorlanmadılar. Pina'nın Barış'ı, Zubkov'un Eren'i takipten erken vazgeçmeleri Galatasaray'ın devreyi önde kapatmasına neden oldu. Uzun aradan sonra sahalara dönen Eren, attığı golle moral buldu. İkinci yarı sahada daha ofansif oynayan bir Trabzonspor vardı. Golü de buldu. Lakin kısıtlı kadro ikinci golü ararken savunma güvenliğini kaybetti.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

Galatasaray'ın yüksek kadro kalitesi farklı galibiyetle finali getirdi. Cihan Aydın'ın FIFA kokartı ile ilk maçı. İki takım arasında oynanan son 3 maçın kadrolu hakemi. 5'te Trabzonspor'un attığı golde Augusto açık ofsayt, iptal doğru. Sara'ya gösterdiği kart ne kadar doğruysa, İlkay ve Sallai'ye göstermediği sarı kartlar o derece yanlıştı. Kaleci Onana iyi niyetli olabilir ama kaleyi terk edip 65 metre ileriye hakemin ve sakatlığın olduğu yere gelemez! Batagov'a çıkan sarı kart doğru ve yeterliydi. 78'de taç atışına 2 nolu yardımcı Serkan Çimen'in kaldırdığı skandal ofsayt bayrağını indirten Cihan Aydın'ı kutlarım. Oyuncular çok iyi niyetliydi. Sezonun belki de en az faullü maçıydı. Hakem başarılıydı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

AHMET ÇAKAR: AYDIN TARTIŞMASIZ MÜKEMMELDİ

G.Saray zaman zaman tempoyu düşürse de Trabzonspor'u ezdi geçti. Bazı oyuncular ne kadar kötü oynasalar da her an sonucu değiştirebilecek yüksek kaliteye sahipler. Dün mesela Sane çok iyi oynadı, gol attırdı, müthiş hareketliydi. Sara da öyle. Yaptığı asistler sonuç getirmese de çok etkili bir oyuncu. Eren uzun bir süreden sonra sahalara döndü, çıkana kadar da fena oynamadı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

G.Saray'ın ilk golüne bakıyoruz, müthiş bir yaratıcılık. Sane, Sallai'ye bıraktı, Sallai mükemmel bir orta ile Barış Alper'e 'al da at' dedi. Tabii Barış Alper de gelişine mükemmel vurdu. Devre böyle bitecek derken Eren Elmalı farkı ikiye çıkardı. İkinci yarı tuhaftır G.Saray birden durdu. O ana kadar sahada olmayan Trabzonspor, gelmeye başladı ve üstelik golü de buldu. Belki maçın kırılma anı Trabzonspor'un yakaladığı ikinci gol pozisyonu. Olaigbe iyi vursa maç 2-2'ye gelecekti, sonra ne olurdu bilemiyoruz.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

Bu golü kaçırdı, ardından sahnede yine Sane vardı. Vurur gibi yaptı, defansın arkasına sarktı, Yunus'a golü attırdı. Tabii böylesine gollü bir maçta İcardi gol atmadan olmaz. O da Kazımcan'ın akıllı pasıyla golünü attı ama İcardi'nin golü tam bir Allah vergisi yetenekte. Önce ön direğe koşu yaptı, sonra birden rakip stoperin arkasını dolaşıp bomboş pozisyonda vurdu. Sonuçta G.Saray için her şey yolunda ama Trabzonspor'un kadrosunda öyle oyuncular var ki Süper Lig'in vasat takımında bile oynayamazlar. Bu tür maçlarda hakem tartışılırdı ama Cihan Aydın hiçbir tartışmaya mahal vermeden mükemmel maç yönetti.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

LEVENT TÜZEMEN: KUPA VARSA G.SARAY TALİPTİR

Bir yerde kupa varsa Galatasaray o kupaya her zaman talip olur. Gaziantep'in dondurucu soğuğunda Trabzon'a karşı Galatasaraylı oyuncular taraftarlarını ısıtan, mutlu eden bir oyun ortaya koyup Süper Kupa'da finale çıkmayı başardı. Antep, Barış Alper'e gerçekten çok uğurlu geliyor. Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetinin açılış golünü Barış atmıştı. Lige Antep'te başlayan Galatasaray, Osimhen ve Icardi'nin olmadığı dönemde rakibini yenerken Barış, 2 penaltı golü ile sahne aldı. Yine Antep'te Süper Kupa yarı finalinde Barış, Galatasaray'ın açılış golüne imza attı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

Galatasaray, kazanma duygusunu istikrara bağlamış, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Soğuk gecede Trabzon'a karşı tempoyu elinde tutan Galatasaray, maç boyu hücum zenginliği içindeydi. Öyle ki orta alanda Sara-İlkay birlikte oynayınca Galatasaray ofansif kadro içinde 6 oyuncu ile rakibine karşı baskı kurdu, 5 oyuncu savunmada görünse de Eren ve Sallai hücum hattına müthiş destek verdi. Barış'ın golünde Sallai'nin ortası mühendis ölçümündeydi. Icardi'nin pasında Eren 45 günlük ceza ardından sahalara golle döndü. Yunus golü ile kendini gösterdi, Icardi sahneyi boş bırakmadı. Galatasaray'ın finaldeki rakibi Fenerbahçe olursa Türkiye yeni yıla dev bir maçla start verecek.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

İSKENDER GÜNEN: BU KADROYA TRANSFER ŞART

İki takım arasında sahaya çıkan 11'ler göz önüne getirildiğinde büyük farklar olduğu gerçeği var. Kadrodaki eksilmelerden dolayı Trabzonspor çok fazla dezavantajlı durumda. Fatih Tekke maç öncesinde 'anı'lardan söz etti. Çünkü futbolda anları iyi değerlendiren takım diğerine göre daha önde. Eksiklikleri düşündüğümüzde Trabzonspor'un oyun stratejisi doğru. Yani oyunu kendi alanında kabul etme ve rakipten kapılan toplarda çabuk atak girişimlerinde bulunmada. Fakat strateji ne kadar doğru olursa olsun oyuncu yetenekleri de büyük önem taşımakta. Sorunun yaşanacağı bölge Trabzonspor'un sol kenarı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

Çünkü Ozan Tufan'ın bulunduğu sol kenardan Galatasaray'ın atak girişimlerinin başlangıcı oldu. Galatasaray'ın ilk yarıda attığı iki gol sol kenar kaynaklı atak ama Barış'ın ve Eren'in topla buluştuğu yerde Zubkov olması gerekirdi. 2. yarı Trabzonspor'un ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla göründüğü anlar var. Bunun sonucunda Olaigbe'nin getirdiği ve Augusto'yla gelen gol Trabzonspor'u ümitlendirdi. Ama yukarıda da belirttiğimiz gibi anı değerlendiren Galatasaray oldu. Yine Zubkov'un gereği yokken kaptırdığı top, Barış ile başlayan atak, Sane ve Yunus'la son buldu. Bu maçta Trabzonspor adına kadronun eksilmeler yaşandığında geldiği nokta görülüyor. Bulunduğu yerden daha farklı bir konuma çıkabilmesi için bu transfer ayında mutlak 3-4 kaliteli oyuncuyu kadrosuna katmalıdır.

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

BÜLENT TİMURLENK: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL GİBİYDİ

Yıl biterken Galatasaray, bataryası yüzde 10'a düşmüş, gözleri ilk istasyonda olan elektrikli otomobil gibiydi. Zorlu fikstür ve sakatlıklar, kulübeden yeterli verim alınamaması derken Süper Kupa öncesi tatil çok şeye çareydi, öyle de olmuş. Dün eksik ve kulübesi gençlerden kurulu Trabzonspor karşısında iyi başladılar ve niyetleri rakibin fişini ilk yarıda çekmekti. Set hücumlarında yine sabırlıydılar, oyunu ivmelendiren Sane ve Barış'tı. Onuachu ve Oulai'nin yokluğunda Beşiktaş beraberliği, kupada Alanya mağlubiyeti ligde Gençlerbirliği. Afrika Kupası, Trabzonspor'un elini kolunu bağladı. Dün farkı 1'e indirdiklerinde Buruk'un kenardan Torreira ve Lemina'yı getirmesi çok şeyi anlatıyor zaten. Gününde olmayan Yunus'un golü, Icardi'nin golü...

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! Bu kadroya transfer şart

Arjantinli forvetin kontrat meselesinin mümkünse final maçı öncesi çözülmesi gerekiyor. Dün G.Saray'ın set hücumlarında Torreira'nın sezon boyunca yaptıklarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. O artık bu takımın 6 değil 8 numarası. Buruk'un da Frattesi gibi bir hücumcu orta saha yerine sert bir 6 numara arayışında olduğu ortada. Sakatlıktan dönen Uğurcan'ın iki yarıda da birer çok net kurtarışının olduğunun da altını çizmek lazım. Cumartesi, Aslan'ın rakibi kim olacak, muhtemelen Fenerbahçe. Ardından kupada Fethiye ve ligde Antep sınavları. A. Madrid maçına kadar vitesi yükseltmek için Okan Buruk ve öğrencilerinin önünde güzel bir otoban var. Bu kez pilin yüzde 10'da olmadığı kesin.