Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! "Bu kadroya transfer şart"

Arjantinli forvetin kontrat meselesinin mümkünse final maçı öncesi çözülmesi gerekiyor. Dün G.Saray'ın set hücumlarında Torreira'nın sezon boyunca yaptıklarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. O artık bu takımın 6 değil 8 numarası. Buruk'un da Frattesi gibi bir hücumcu orta saha yerine sert bir 6 numara arayışında olduğu ortada. Sakatlıktan dönen Uğurcan'ın iki yarıda da birer çok net kurtarışının olduğunun da altını çizmek lazım. Cumartesi, Aslan'ın rakibi kim olacak, muhtemelen Fenerbahçe. Ardından kupada Fethiye ve ligde Antep sınavları. A. Madrid maçına kadar vitesi yükseltmek için Okan Buruk ve öğrencilerinin önünde güzel bir otoban var. Bu kez pilin yüzde 10'da olmadığı kesin.