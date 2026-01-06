Haberler
Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası olay yorum! "Bu kadroya transfer şart"
Giriş Tarihi: 06.01.2026 07:05
ATV ekranlarında şifresiz yayınlanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1 yenerek, adını finale yazdırdı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve İskender Günen karşılaşmayı kaleme aldı.