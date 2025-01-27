GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak son 16'ya doğrudan yükselme şansını zora soktu. Galatasaray, turnuvada ilk 16'ya adını yazdırmak için son hafta mücadelesini Hollanda'nın Ajax ekibine karşı deplasmanda verecek. Bu kritik maç, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki yolculuğunda belirleyici olacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi Ajax-Galatasaray maçıyla ilgili detaylar…