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Haberler Galeri GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:06

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci en prestijli turnuvası olan Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alarak önemli bir performans sergiledi. Şimdi ise sıradaki mücadele için gözler Ajax'a çevrildi. Galatasaray, bir sonraki maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi Ajax - Galatasaray maçı en zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak son 16'ya doğrudan yükselme şansını zora soktu. Galatasaray, turnuvada ilk 16'ya adını yazdırmak için son hafta mücadelesini Hollanda'nın Ajax ekibine karşı deplasmanda verecek. Bu kritik maç, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki yolculuğunda belirleyici olacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi Ajax-Galatasaray maçıyla ilgili detaylar…

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Ajax ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 30 Ocak Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Maç, Türkiye Saati ile 23:00'te başlayacak.

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GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında düzenlenen müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GS AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

16 puanla bitirirse: %99.6 ilk 8'e kalacak, %0.4 play-off'ta yer alacak.

14 puanla bitirirse: %21 ilk 8'e kalacak, %79 play-off'ta yer alacak.

13 puanla bitirirse: %100 play-off'ta yer alacak.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024-2025 AVRUPA LİGİ AGALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ

3 Ekim 2024: RFS - Galatasaray
23 Ekim 2024: Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım 2024: Galatasaray - Tottenham
29 Kasım 2024: Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık 2024: Malmö - Galatasaray
21 Ocak 2025: Galatasaray - Dinamo Kiev
30 Ocak 2025: Ajax - Galatasaray

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