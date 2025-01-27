Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
08:06
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci en prestijli turnuvası olan Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alarak önemli bir performans sergiledi. Şimdi ise sıradaki mücadele için gözler Ajax'a çevrildi. Galatasaray, bir sonraki maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi Ajax - Galatasaray maçı en zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?