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Haberler Galeri Galatasaray UEFA listesi 2024-25 | Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi belli oldu mu, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 06:10

Galatasaray UEFA listesi 2024-25 | Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi belli oldu mu, son gün ne zaman?

UEFA kadro bildirim süresi sona yaklaşırken Galatasaray UEFA listesi 2024-25 sezonu için sorgulanıyor. Fenerbahçe'nin ardından kadro bildirmesi beklenen sarı kırmızılıların kadrosu için nefesler tutuldu. Osimhen transferi ardından adından söz ettiren son şampiyon Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Peki; Galatasaray UEFA kadrosu bildirildi mi, ne zaman son?

Galatasaray UEFA listesi 2024-25 | Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi belli oldu mu, son gün ne zaman?

Galatasaray UEFA listesi bildirildi mi merak ediliyor. Futbolseverler gelişmeleri takip ederken taraftarlar kadroda kimlerin olacağını sorguluyor. UEFA kadro bildirim süresi içinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadroları bekleniyor. Peki; Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var?

Galatasaray UEFA listesi 2024-25 | Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi belli oldu mu, son gün ne zaman?

UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

UEFA'nın takımlara kadrolarını bildirmeleri için verdiği süre bugün sona erdi. 4 Eylül gününü 5 Eylüle bağlayan gece saat 01.00 itibarıyla sürenin biteceği açıklanmıştı.

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Galatasaray UEFA listesi 2024-25 | Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi belli oldu mu, son gün ne zaman?

Türkiye'de 13 Eylül tarihinde bitecek yaz transfer sezonunda UEFA tarihi sonrası yapılan transferler Avrupa maçlarına çıkamayacak.

Galatasaray UEFA listesi 2024-25 | Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi belli oldu mu, son gün ne zaman?

GALATASARAY UEFA LİSTESİ 2024-2025

Belirlenen süreye göre Galatasaray UEFA kadrosunun da bildirilmiş olduğu öngörülüyor. Kadroda kimlerin olduğu merak konusu.

Galatasaray UEFA listesi 2024-25 | Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi belli oldu mu, son gün ne zaman?
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