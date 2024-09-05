Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
06:10
Galatasaray UEFA listesi 2024-25 | Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var, isim listesi belli oldu mu, son gün ne zaman?
UEFA kadro bildirim süresi sona yaklaşırken Galatasaray UEFA listesi 2024-25 sezonu için sorgulanıyor. Fenerbahçe'nin ardından kadro bildirmesi beklenen sarı kırmızılıların kadrosu için nefesler tutuldu. Osimhen transferi ardından adından söz ettiren son şampiyon Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Peki; Galatasaray UEFA kadrosu bildirildi mi, ne zaman son?