Galatasaray - Union SG maçının ardından sert sözler: "Galatasaray'a bedel mi ödettiler!"

Ben G.Saray'ı son dönemlerde kulübe ve kadro olarak bu kadar yetersiz görmedim. Oyuna girecek Arda ve Ahmed Kutucu vardı. Jakobs sakatlandı, Arda girdi. Çok top kaybı ile oynayan İlkay yerine oyuncu bile koyulamadı. Jakobs'un çıkması tüm oyun planını bozdu. Icardi etkisizdi, sonuçta revire dönen G.Saray, US Gilloise'ye karşı hesapta olmayan yenilgi aldı. İddianın devam etmesi için Okan Buruk ve öğrencileri Monaco'yu telafi maçı olarak görmeliler.