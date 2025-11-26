Giriş Tarihi: 26.11.2025 07:04
Galatasaray - Union SG maçının ardından sert sözler: "Galatasaray'a bedel mi ödettiler!"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın iç sahada resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sona erdi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ile usta yazarlar; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu mücadeleyi değerlendirdi. İşte yorumlar…