Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek! Peki 3 gol atıp başkandan Mercedes’i kapan kim?

5) Aşağıdakilerden hangisi Galatasaray- Fenerbahçe ezeli rekabeti boyunca yaşanan centilmenlik olaylarından biri değildir?

A) Galatasaray'daki sakat oyuncuların fazlalığından dolayı Fenerbahçe Başkanı Galip Kulaksızoğlu'nun "Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim" diye haber göndermesi

B) 6-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlanan derbide GS Başkanı Özhan Canaydın'ın rakip takımın gollerini alkışlayıp, maç bitiminde Fenerbahçeli yöneticileri tebrik edip, ellerini sıkması

C) Tribünlerin yarı yarıya paylaşıldığı günlerde bir derbiye Fenerbahçe taraftarlarının zamanında yetişememesi üzerine Galatasaray'ın hakemleri maçın geç başlamasına ikna etmesi

D) Rekabetin yeni başladığı yıllarda aynı evlerde kalan, sabahlara kadar sohbet eden Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcuların olduğu bir ortamda Ali Sami Yen'in bir gün "Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen" diye uyarması

