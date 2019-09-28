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  • Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek! Peki 3 gol atıp başkandan Mercedes’i kapan kim?

ve bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek! Peki 3 gol atıp başkandan Mercedes’i kapan kim?

'un iki yakasının iki büyük devi: ve ... Sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renkler bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk derbisine saatler kala sizleri havasına sokacak bir test hazırladık. Gelin bakalım ezeli rekabete ne kadar hakimsiniz...

MEHMET BEDİROĞLU Spor galerileri
Giriş Tarihi: 28.09.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 10:17
Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek! Peki 3 gol atıp başkandan Mercedes’i kapan kim?

'un iki yakasının iki büyük devi: ve ... Sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renkler bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk derbisine saatler kala sizleri havasına sokacak bir test hazırladık. Gelin bakalım ezeli rekabete ne kadar hakimsiniz...

Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek! Peki 3 gol atıp başkandan Mercedes’i kapan kim?

1) 6 Kasım 2002'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan tarihi derbi sonrası "Taraftar 5 istedi 6 attık. 10 istediler zaman yetmedi" açıklaması hangi futbolcuya aittir?

A) Tuncay Şanlı
B) Ümit Özat
C) Serhat Akın
D) Rüştü Reçber

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Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek! Peki 3 gol atıp başkandan Mercedes’i kapan kim?

2) GS-FB derbilerinde en çok maça çıkan oyuncu kimdir?

A) Metin Oktay
B) Turgay Şeren
C) Müjdat Yetkiner
D) Lefter Küçükandonyadis

Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek! Peki 3 gol atıp başkandan Mercedes’i kapan kim?

3) 6 Şubat 2002'de Galatasaray'dan dört oyuncunun kırmızı kart gördüğü maçta aşağıdaki isimlerden hangisi hakem Ali Aydın tarafından oyundan atılmamıştır?

A) Ümit Davala
B) Bülent Korkmaz
C) Hasan Şaş
D) Emre Aşık

Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek! Peki 3 gol atıp başkandan Mercedes’i kapan kim?

4) 22 Ekim 1995'teki derbide hat-trick yapan ve takımını galibiyete götürüp Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'den Mercedes marka otomobili kazanan oyuncu kimdir?

A) Elvir Boliç
B) Aykut Kocaman
C) Oğuz Çetin
D) Dalian Atkinson

Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek! Peki 3 gol atıp başkandan Mercedes’i kapan kim?

5) Aşağıdakilerden hangisi Galatasaray- Fenerbahçe ezeli rekabeti boyunca yaşanan centilmenlik olaylarından biri değildir?

A) 'daki sakat oyuncuların fazlalığından dolayı Başkanı Galip Kulaksızoğlu'nun "Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim" diye haber göndermesi
B) 6-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlanan derbide GS Başkanı Özhan Canaydın'ın rakip takımın gollerini alkışlayıp, bitiminde Fenerbahçeli yöneticileri tebrik edip, ellerini sıkması
C) Tribünlerin yarı yarıya paylaşıldığı günlerde bir derbiye Fenerbahçe taraftarlarının zamanında yetişememesi üzerine Galatasaray'ın hakemleri maçın geç başlamasına ikna etmesi
D) Rekabetin yeni başladığı yıllarda aynı evlerde kalan, sabahlara kadar sohbet eden Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcuların olduğu bir ortamda Ali Sami Yen'in bir gün "Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen" diye uyarması

Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 391. defa karşı karşıya gelecek! Peki 3 gol atıp başkandan Mercedes’i kapan kim?

6) GS teknik direktörü Fatih Terim bugün antrenör olarak kaçıncı Fenerbahçe maçını geçirecek?

A) 25
B) 30
C) 40
D) 45

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