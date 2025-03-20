Galatasaray ve Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi tahmini! İşte önümüzdeki sezon yer alacakları torbalar...

Giriş Tarihi: 20.03.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
18:12
Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alan Türkiye, bu sezonu ilk 10'da tamamlamayı garantiledi. Böylelikle 2024-25 Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Football Ranking sitesi, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi torbalarda yer alacağını tahminini yaptı. Öte yandan Samsunspor ve Beşiktaş için de tahmin yapıldı...