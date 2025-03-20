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Haberler Galeri Galatasaray ve Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi tahmini! İşte önümüzdeki sezon yer alacakları torbalar...
Giriş Tarihi: 20.03.2025 18:12 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:12

Galatasaray ve Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi tahmini! İşte önümüzdeki sezon yer alacakları torbalar...

Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alan Türkiye, bu sezonu ilk 10'da tamamlamayı garantiledi. Böylelikle 2024-25 Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Football Ranking sitesi, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi torbalarda yer alacağını tahminini yaptı. Öte yandan Samsunspor ve Beşiktaş için de tahmin yapıldı...

Galatasaray ve Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi tahmini! İşte önümüzdeki sezon yer alacakları torbalar...

Türkiye, 3 sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı kazandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi tahmini! İşte önümüzdeki sezon yer alacakları torbalar...

"Devler Ligi"ne doğrudan katılım için UEFA ülke puanı klasmanında ilk 10'a girmesi gereken ve an itibarıyla 38,1 puanla 9'uncu sırada yer alan Türkiye, turnuvalardaki son 16 turu maçlarının ardından sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi tahmini! İşte önümüzdeki sezon yer alacakları torbalar...

ŞAMPİYON TAKIM DİREKT Ş. LİGİ'NE GİDECEK

Bu sezonu şampiyon tamamlayacak olan takım direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak. Sezonu ikinci bitiren takım ise ön eleme oynayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi tahmini! İşte önümüzdeki sezon yer alacakları torbalar...

FOOTBALL RANKİNG TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Ünlü futbol tahmin ve veri sitesi Football Ranking, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oluşacak torbaları tahmin etti. İşte oluşan torbalar...

Galatasaray ve Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi tahmini! İşte önümüzdeki sezon yer alacakları torbalar...

Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde 2025/2026 sezonunda 1. torbada şu takımlar yer alacak:

Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal.