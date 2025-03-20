Galatasaray ve Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi tahmini! İşte önümüzdeki sezon yer alacakları torbalar...

ŞAMPİYON TAKIM DİREKT Ş. LİGİ'NE GİDECEK

Bu sezonu şampiyon tamamlayacak olan takım direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak. Sezonu ikinci bitiren takım ise ön eleme oynayacak.