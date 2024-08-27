Giriş Tarihi: 27.08.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
06:04
Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda GS-Young Boys maçı canlı yayın kanalı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys ile ikinci kez karşılaşacak olan sarı kırmızılıların mücadelesinde geri sayım başladı. İlk karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip İstanbul'daki karşılaşmayı kazanmak istiyor. Taraftarlar maçın canlı yayın detaylarını araştırılıyor. Peki, Galatasaray Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında?