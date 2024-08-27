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Haberler Galeri Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda GS-Young Boys maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 27.08.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 06:04

Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda GS-Young Boys maçı canlı yayın kanalı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys ile ikinci kez karşılaşacak olan sarı kırmızılıların mücadelesinde geri sayım başladı. İlk karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip İstanbul'daki karşılaşmayı kazanmak istiyor. Taraftarlar maçın canlı yayın detaylarını araştırılıyor. Peki, Galatasaray Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda GS-Young Boys maçı canlı yayın kanalı

Galatasaray Young Boys rövanş maçı öncesinde canlı yayın bilgileri araştırılmaya başladı.Geçtiğimiz 2023-2024 Süper Lig sezonunu şampiyonlukla tamamlayan takım, ilk maçta Young Boys'a mağlup oldu.Bir üst tura yükselebilmesi için İstanbul'daki mücadeleyi kazanması gerekiyor. Peki, Galatasaray Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda GS-Young Boys maçı canlı yayın kanalı

GALATASARAY - YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlup olmuştu. Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yöneteceği maç 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak.

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Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda GS-Young Boys maçı canlı yayın kanalı

GALATASARAY - YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

GS-Young Boys rövanş karşılaşmanın TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda GS-Young Boys maçı canlı yayın kanalı

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ
Play-off turu eşleşmeleri şöyle:
Young Boys (İsviçre)-Galatasaray
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)
Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)
Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)
Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)
Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda GS-Young Boys maçı canlı yayın kanalı

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, Young Boys karşısında tur atlaması durumunda adını Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım arasına yazdıracak.

Sarı-kırmızılılar ilk maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı olmadığından Galatasaray'a tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor.

Galatasaray 2-0, 3-1, 4-2… gibi iki farklı galibiyetlerde her türlü tur atlayacak. Mücadelenin tek farklı Galatasaray'ın galibiyetiyle sona ermesi durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.

İsviçre ekibi mücadeleden beraberlik veya galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Sarı-kırmızılılar elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek

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