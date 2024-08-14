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Haberler Galeri Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç bilgileri
Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:35

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç bilgileri

2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçlarına başlıyor. Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maç detayları taraftarlar tarafından araştırılıyor. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi sezonunu açacağı tarih ve muhtemel rakipleri futbol severler tarafından inceleniyor. Galatasaray play-off turundan geçmesi halinde gruplarda mücadele etmeye devam edecek. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, muhtemel rakipleri kimler? İşte, Galatasaray-Young Boys maçı detayları

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç bilgileri

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın Young Boys ile çıkacağı maçın detayları araştırılmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'ne play off turundan katılan takım turu geçmesi halinde gruplarda mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman?

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç bilgileri

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off etabında sarı-kırmızılılar, ilk maçına Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

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Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç bilgileri

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçlarının nerede yayınlanacağına dair henüz resmi bir bilgi gelmedi. Açıklandığında yer vereceğiz.

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç bilgileri

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ
Play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç bilgileri

DEVLER LİGİ'NDE YENİ FORMAT

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

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