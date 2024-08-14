Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç bilgileri

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın Young Boys ile çıkacağı maçın detayları araştırılmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'ne play off turundan katılan takım turu geçmesi halinde gruplarda mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman?