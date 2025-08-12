Giriş Tarihi: 12.08.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025
18:14
Galatasaray'a Ederson müjdesini açıkladı! Transferde Donnarumma sürprizi...
Galatasaray, takımdan ayrılan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için temaslarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Muslera sonrası kaleyi, en az onun kadar iyi bir isme emanet etmeyi istiyor. Cimbom, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Ederson'u renklerine bağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, transferde yaşanan yeni gelişmeyi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...