Haberler Galeri Galatasaray'a Ederson müjdesini açıkladı! Transferde Donnarumma sürprizi...
Giriş Tarihi: 12.08.2025 18:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 18:14

Galatasaray'a Ederson müjdesini açıkladı! Transferde Donnarumma sürprizi...

Galatasaray, takımdan ayrılan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için temaslarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Muslera sonrası kaleyi, en az onun kadar iyi bir isme emanet etmeyi istiyor. Cimbom, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Ederson'u renklerine bağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, transferde yaşanan yeni gelişmeyi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında cuma günü sahasında Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Muslera'nın ayrılığının ardından kaleyi yine yıldız bir isme emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Ederson ve Yann Sommer gibi isimlerle görüşüyor.

Cimbom, uzun süren temaslar sonucunda artık kaleci transferini bir an önce bitirmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda öne çıkan isimlerden olan Brezilyalı file bekçisi Ederson ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

CİMBOM TEMASI KURDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, ana hedef olarak belirlediği Manchester City'nin kalecisi Ederson için doğrudan temas kurdu.

ROTA ARTIK EDERSON

Haberde, sarı kırmızılılar için Donnarumma ismi gündeme gelse de bu seçeneğin hiçbir zaman somutlaşmadığı ve Galatasaray'ın tüm odağını Ederson transferine çevirdiğine yer verildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Romano, hem kulüp hem de oyuncu cephesiyle görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

DONNARUMMA DETAYI

Öte yandan, bu sürecin Manchester City'nin Donnarumma'yı transfer etme planları açısından kritik rol oynayabileceği ifade ediliyor.

40 MAÇTA FORMA GİYDİ

31 yaşındaki deneyimli kaleci, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde toplamda 40 maça çıktı ve 3611 dakika süre aldı.

13 KEZ KALESİNİ GOLE KAPADI

1.88 boyundaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda 54 gol yerken, 13 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Ederson'un kulübü Manchester City ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

MİLLİ TAKIMDA 29 MAÇ

Brezilya Milli Takımı formasını ilk kez 2017'de sırtına geçiren Ederson, toplamda 29 karşılaşmada görev aldı.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Ederson'un güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro gösteriliyor.