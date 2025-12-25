Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Galatasaray'a transferde rakip çok! 25 milyon euroluk yıldız için yarış...
Giriş Tarihi: 25.12.2025 07:08

Galatasaray’a transferde rakip çok! 25 milyon euroluk yıldız için yarış...

Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 2023 yılında Al Hilal'e 50 milyon dolar karşılığında imza atan defansif orta saha oyuncusuyla ilgilenen Aslan'a rakip çıktı. Manchester United başta olmak üzere Newcastle ve Tottenham teklif hazırlığında. İşte detaylar...

Galatasaray, Al Hilal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ruben Neves'i kadrosuna katmayı çok istiyor.

28 yaşındaki Portekizli defansif orta saha, Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazır ancak bu transfer için sarı-kırmızılıların yarışacağı çok önemli ve güçlü rakipler var.

2023 yazında Wolwes'ten ayrılıp Al Hilal'e 50 milyon dolar karşılığında üç yıllık imza atan Neves, Suudi Arabistan'da da iyi performans gösterdi (113 maçta 15 gol-28 asist). Bu da oyuncunun taliplerini bir hayli artırdı.

Başta Manchester United olmak üzere Premier Lig kulüpleri, Ruben Neves'le ilgilenmeye başladı.

Newcastle United ve Tottenham'ın da teklif yapmaya hazırlandığı 28 yaşındaki Portekizli oyuncu, orta sahada oyunun her iki yönünü oynamasıyla sivriliyor.

Al Hilal ile bu sezon 21 resmi maça çıkan Neves, 1829 dakika süre aldı. 6 gol-3 asistle 9 gole katkı verdi.

Portekizli oyuncu, Arabistan kariyerinde ikisi Suudi Süper Kupası, biri Arabistan şampiyonluğu ve Suudi Kupası olmak üzere 4 kupa kaldırdı.

Portekizli oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

28 yaşındaki Neves'in Al Hilal ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.