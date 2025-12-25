Haberler
Galeri
Galatasaray’a transferde rakip çok! 25 milyon euroluk yıldız için yarış...
Giriş Tarihi: 25.12.2025 07:08
Galatasaray’a transferde rakip çok! 25 milyon euroluk yıldız için yarış...
Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 2023 yılında Al Hilal'e 50 milyon dolar karşılığında imza atan defansif orta saha oyuncusuyla ilgilenen Aslan'a rakip çıktı. Manchester United başta olmak üzere Newcastle ve Tottenham teklif hazırlığında. İşte detaylar...