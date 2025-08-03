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Haberler Galeri Galatasaray'da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...
Giriş Tarihi: 03.08.2025 15:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 15:05

Galatasaray'da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan deviyle 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala Cimbom'da kadro planlaması ise sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, 4 oyuncunun biletini keserken, 2 yıldızın geleceği henüz belli olmadı. İşte detaylar...

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlamasına sayılı günler kalırken, Galatasaray son hazırlık maçında Lazio'yu ağırladı.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

Sarı-kırmızılılar, İtalyan deviyle evinde oynadığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

4 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Öte yandan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk kadroya neşteri vurdu. Buruk, planları arasında yer almayan 4 oyuncu ile yolların ayrılmasına onay verdi. (Fanatik)

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında kadrosuna kattığı Frankowski, yeniden Fransa Ligue 1'e dönüyor.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

RENNES YOLCUSU

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında çıkan haberlerde Rennes ile Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı aktarılmıştı.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

Bu transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ve Polonyalı sağ bek ile yolların ayrılacağı belirtiliyor.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

NELSSON'A TEKLİF YOK

Teknik direktör Okan Buruk'un "Bizimle olmayacak" dediği Victor Nelsson'a şu ana kadar Avrupa'dan resmi teklif gelmedi.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

Galatasaray cephesi, Danimarkalı stoperi bonservisiyle göndermek istese de henüz istediğini bulamadı.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

SÜPER LİG'DEN TALİBİ VAR

Süper Lig'den ise Samsunspor ve Göztepe, Nelsson'u ciddi şekilde isterken, iki ekipte Nelsson'u kiralık olarak transfer etmeyi düşünüyor.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

KÖHN'E YER KALMADI

Her ne kadar hazırlık sürecinde performansı beğenilse de Galatasaray'da Derrick Köhn ile de yollar ayrılacak.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

Kiralıktan dönen 26 yaşındaki futbolcu, sol bekte Eren Elmalı ve Jakobs'un ardından 3. isim konumuna düştü. Sarı-kırmızılı ekip, yabancı kontenjanını açmak için Köhn ile vedalaşacak.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

İŞTE İSTENEN BONSERVİS

Bundesliga'dan talipleri olan futbolcuyla Rusya'dan Krasnodar da yakından ilgileniyor. Galatasaray yönetimi Köhn için 6 milyon Euro civarında bir bonservis geliri elde etmek istiyor.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

CUESTA PLANLAMADA YOK

Galatasaray'ın ara tranferde kadrosuna kattığı bir başka isim ise Carlos Cuesta'ydı.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

Aslan, Kolombiyalı savunmacıyı yeni sezon planlamasında düşünmezken, elden çıkarmanın yollarını arıyor.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

ZANIOLO'NUN DURUMU BELİRSİZ

2 sezonluk kiralık maceranın ardından Galatasaray'a dönen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun akıbeti ise henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

Cimbom, 26 yaşındaki futbolcu için iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verebilir. Ancak istenilen seviyede 10 numara bulunmazsa ve etkili de performans gösterirse takımda kalma şansı doğabilir.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

MORATA'NIN COMO ISRARI

Galatasaray'da geleceği uzun süredir tartışma konusu olan Alvaro Morata için henüz net karar çıkmadı.

Galatasaray’da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...

İspanyol yıldız, Como ile el sıkışsa da Cimbom bu transfer için 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talebinde bulunuyor.