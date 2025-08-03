Giriş Tarihi: 03.08.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025
15:05
Galatasaray'da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan deviyle 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala Cimbom'da kadro planlaması ise sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, 4 oyuncunun biletini keserken, 2 yıldızın geleceği henüz belli olmadı. İşte detaylar...