Galatasaray’da Davide Frattesi için geri sayım! Sözleşme detayları duyuruldu…

OKAN BURUK YALANLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Davide Frattesi transferine dair kısa süre önce A Spor'a açıklamalarda bulunmuştu. Okan Buruk açıklamasında, "Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil" sözlerini dile getirmişti.