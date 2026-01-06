Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 17:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:37

Galatasaray’da Davide Frattesi için geri sayım! Sözleşme detayları duyuruldu…

Galatasaray'da kurmaylar ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk'un yalanlamasına rağmen Davide Frattesi'nin transferinin gerçekleşeceği öne sürüldü. Davide Frattesi'nin Aslan'a maliyetini İtalyanlar duyurdu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Süper Lig devinde, orta saha transferindeki adaylar arasında yer alan Davide Frattesi için geri sayıma geçildiği öne sürüldü.

İtalyan basını, Galatasaray ile Inter arasında yapılan pazarlıklardaki rakamları duyurdu.

OKAN BURUK YALANLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Davide Frattesi transferine dair kısa süre önce A Spor'a açıklamalarda bulunmuştu. Okan Buruk açıklamasında, "Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil" sözlerini dile getirmişti.

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınından Tuttospor'un haberine göre; Galatasaray'ın Davide Frattesi transferi için geri sayıma geçtiği aktarıldı.

Juventus'un 26 yaşındaki İtalyan orta saha için son anda bir hamle yapmaması durumunda Davide Frattesi'nin Galatasaray'a transferinin gerçekleşeceği belirtildi.

OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray'ın Davide Frattesi transferi için 5 milyon euroluk kiralama bedeli ödeyeceği kaydedildi. Öte yandan sarı-kırmızılıların, sezon sonunda İtalyan futbolcunun bonservisi için 30 milyon euroluk ödeme yapacağı vurgulandı.

Davide Frattesi'nin Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

26 yaşındaki orta sahanın, sarı-kırmızılı takımda yıllık 5 milyon euro maaş alacağı vurgulandı.

SARA TAKASTA ÖNERİLDİ

Galatasaray'ın Davide Frattesi transferi için Gabriel Sara'yı takasta önerdiği ancak bu önerinin Çizme temsilcisi tarafından kabul görmediği belirtildi.

Inter'in sadece nakit arayışında olması ve Davide Frattesi'nin ayrılığı halinde orta sahaya bir takviye planlamaması sebebiyle bu teklifi reddettiği kaydedildi.

15 MAÇTA ŞANS BULDU

Davide Frattesi, bu sezon Inter'de 15 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda 2 asist üretti.

Davide Frattesi'nin Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. İtalyan yıldızın güncel piyasa değeri 28 milyon euro.

Lazio altyapısında yetişen Davide Frattesi daha sonra Roma altyapısı, Sassuolo, Ascoli, Empoli, Monza ve Inter'de oynadı. Inter, 2024-2025 sezonu başında Davide Frattesi için 31 milyon 400 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Davide Frattesi, İtalya Milli Takımı'nda 33 mücadelede şans buldu. 26 yaşındaki orta saha, bu maçlarda 8 kez rakip fileleri havalandırdı.