Galatasaray’da Davide Frattesi için geri sayım! Sözleşme detayları duyuruldu…
Giriş Tarihi: 06.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:37
Galatasaray'da kurmaylar ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk'un yalanlamasına rağmen Davide Frattesi'nin transferinin gerçekleşeceği öne sürüldü. Davide Frattesi'nin Aslan'a maliyetini İtalyanlar duyurdu.