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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler koptu! Transfer...

'da ile ipler koptu! ...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sarı kırmızılı takımın yaz transfer döneminde istediği takviyeleri yapamaması ve bu durumun Fatih Terim ile yönetim arasında gerginliğe sebep olması, aslında Ozan Kabak ve Gomis gibi isimlerin gönderilmesine kadar uzanıyor. Galatasaray Yönetimi ile Fatih Terim arasında uzun zamandır yaşanan sıkıntıları Milliyet Yazarı Bilal Meşe köşesine taşıdı. Meşe, Fatih Terim ile flaş bir ismin arasındaki iplerin koptuğunu da söyledi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 10:42
Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler koptu! Transfer...

döneminde tam olarak taraftarın beklentisi karşılayamayan 'da neler oluyor? Milliyet Gazetesi yazarlarından , perde arkasında yaşananlar ve bilinmeyenleri kaleme aldı.

Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler koptu! Transfer...

İşte Bilal Meşe'nin yazısı:

'da işler hiç de yolunda gitmiyor. Ortam bir hayli gergin, alınan sonuçlar ortada...

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Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler koptu! Transfer...

Teknik Direktör , önce 'üçüncü kızım' dediği Hande Sümertaş, ardından de hemşehrisi de olan yardımcısı ile yollarını ayırdı. Bunlar bilinenler... Ama duyulmayanları görebilmek için iki sezon geriye gidelim. İlk kırılma 'in gidişi sonrasında başladı.

Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler koptu! Transfer...

Santrfor aranıyor, çeşitli isimlerin adı geçiyordu. Ancak transferin son gününde limitlerin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine apar topar getirilirken, mali işlerden sorumlu isim Sedef Hacısalihoğlu da gönderildi.

Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler koptu! Transfer...

İŞLER HİÇ DOĞRU GİTMEDİ

Ama 'da işler hiç doğru gitmedi. Geçen sezonun devre arasında bu kez meşhur Alan Carvalho olayı yaşandı. Çin'de oynayan oyuncu için İkinci Başkan 'ın, 'aldık' diye açıklama yaptığını anımsayın. Ne var ki, Alan'ın menajeriyle gerçekleşen Dubai buluşmasında tartışma çıktı ve işi yattı, başka bir deyişle patladılar!

Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler koptu! Transfer...

Bu olay nedeniyle ünlü hocanın çılgına döndüğü, kulaktan kulağa dolaşıyor hala! Alan transferi yatınca alelacele Diagne'yi aldılar. Bir yanda satıldı diye sevinirken, diğer yanda Diagne'nin yüksek bonservis bedeli ortada...

Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler koptu! Transfer...

"ARKAMDAN İŞ ÇEVİRDİNİZ"

Kaldı ki 'eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz' arkadaş... Terim 'ın da satılmasını asla istemedi.Ozan Kabak satılınca Terim'in yakın çevresine, "Arkamdan iş çevirdiniz" diyerek Albayrak ve Futbol İdari Koordinatörü Hanedar'a çıkıştığı yolunda iddialar hala sıcaklığını koruyor.

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