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Galeri Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler koptu! Transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sarı kırmızılı takımın yaz transfer döneminde istediği takviyeleri yapamaması ve bu durumun Fatih Terim ile yönetim arasında gerginliğe sebep olması, aslında Ozan Kabak ve Gomis gibi isimlerin gönderilmesine kadar uzanıyor. Galatasaray Yönetimi ile Fatih Terim arasında uzun zamandır yaşanan sıkıntıları Milliyet Yazarı Bilal Meşe köşesine taşıdı. Meşe, Fatih Terim ile flaş bir ismin arasındaki iplerin koptuğunu da söyledi. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 22.10.2020
10:42
Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
10:42
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Transfer döneminde tam olarak taraftarın beklentisi karşılayamayan Galatasaray'da neler oluyor? Milliyet Gazetesi yazarlarından Bilal Meşe, perde arkasında yaşananlar ve bilinmeyenleri kaleme aldı.
İşte Bilal Meşe'nin yazısı:
Galatasaray'da işler hiç de yolunda gitmiyor. Ortam bir hayli gergin, alınan sonuçlar ortada...
Teknik Direktör
Fatih Terim, önce 'üçüncü kızım' dediği Hande Sümertaş, ardından de hemşehrisi de olan yardımcısı Hasan Şaş ile yollarını ayırdı. Bunlar bilinenler... Ama duyulmayanları görebilmek için iki sezon geriye gidelim. İlk kırılma Gomis'in gidişi sonrasında başladı.
Santrfor aranıyor, çeşitli isimlerin adı geçiyordu. Ancak transferin son gününde limitlerin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine apar topar
Ömer Bayram getirilirken, mali işlerden sorumlu isim Sedef Hacısalihoğlu da gönderildi.
İŞLER HİÇ DOĞRU GİTMEDİ
Ama
Galatasaray'da işler hiç doğru gitmedi. Geçen sezonun devre arasında bu kez meşhur Alan Carvalho olayı yaşandı. Çin'de oynayan oyuncu için İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, 'aldık' diye açıklama yaptığını anımsayın. Ne var ki, Alan'ın menajeriyle gerçekleşen Dubai buluşmasında tartışma çıktı ve transfer işi yattı, başka bir deyişle patladılar!
Bu olay nedeniyle ünlü hocanın çılgına döndüğü, kulaktan kulağa dolaşıyor hala! Alan transferi yatınca alelacele Diagne'yi aldılar. Bir yanda
Ozan Kabak satıldı diye sevinirken, diğer yanda Diagne'nin yüksek bonservis bedeli ortada...
"ARKAMDAN İŞ ÇEVİRDİNİZ"
Kaldı ki 'eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz' arkadaş... Terim
Ozan Kabak'ın da satılmasını asla istemedi.Ozan Kabak satılınca Terim'in yakın çevresine, "Arkamdan iş çevirdiniz" diyerek Albayrak ve Futbol İdari Koordinatörü Hanedar'a çıkıştığı yolunda iddialar hala sıcaklığını koruyor.