Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim ile ipler koptu! Transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sarı kırmızılı takımın yaz transfer döneminde istediği takviyeleri yapamaması ve bu durumun Fatih Terim ile yönetim arasında gerginliğe sebep olması, aslında Ozan Kabak ve Gomis gibi isimlerin gönderilmesine kadar uzanıyor. Galatasaray Yönetimi ile Fatih Terim arasında uzun zamandır yaşanan sıkıntıları Milliyet Yazarı Bilal Meşe köşesine taşıdı. Meşe, Fatih Terim ile flaş bir ismin arasındaki iplerin koptuğunu da söyledi. İşte o yazı...