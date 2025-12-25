Haberler
Galeri
Galatasaray’da ilk ayrılık açıklandı! Dursun Özbek’ten transfer sözleri: “60 bin adet sattık”
Giriş Tarihi: 25.12.2025 11:53
Galatasaray’da ilk ayrılık açıklandı! Dursun Özbek’ten transfer sözleri: “60 bin adet sattık”
Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Galatasaray, devreyi en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamladı. Sarı-kırmızılı takımı takip eden muhabirlerle bir sohbet toplantısı düzenleyen Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu.