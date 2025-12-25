Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Galatasaray’da ilk ayrılık açıklandı! Dursun Özbek’ten transfer sözleri: “60 bin adet sattık”

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Galatasaray, devreyi en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamladı. Sarı-kırmızılı takımı takip eden muhabirlerle bir sohbet toplantısı düzenleyen Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, merak edilenleri açıkladı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir yönetim, "Bu sene yüklü bir transfer yapalım." düşüncesiyle yola çıkmaz. Her takımın eksiği, tamamlaması gereken yerleri vardır. Onları tamamlamak ister. Bizler de eksiklerimizi en uygun ekonomik koşullarda tamamlamak istiyoruz. Bu da ticaretin bir şekli. Hiç kimse endişe etmesin. Yaptığımız çalışmalarda Galatasaray için en faydalı performansı verecek oyuncuyu en uygun ekonomik koşullarda getireceğiz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Galatasaray'ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden bir tanesi. Böyle bir hedef koymadan Galatasaray'ın sahaya çıkacağını düşünmek yanlış. Mümkün olan en kısa sürede bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız.

Sürdürülebilir bir finansal yapı ve sportif başarı çizgisi yakalamak istiyoruz. Saman alevi gibi bir sene başarı yakalayıp senelerce oralardan uzak kalmak istemiyoruz. Stabiliteyi getirmeyi hedefliyoruz. Belli bir performansı yakalamamız lazım. Kurduğumuz takıma bakınca amacımızı görürsünüz. Bu hedeften hiçbir zaman şaşmayız.

OSIMHEN KUTUSU: 60 BİN SATTIK

Victor Osimhen "Solo il Gala" kutusuyla ilgili bir hayal kırıklığı söz konusu değil. Hedefimiz hâlâ yüz bin satış yapmak. 60 bine ulaştık. Kurumsal bazda paket teslim edeceğimiz yerler var. Onlara daha başlamadık. Kademe kademe siparişleri veriyoruz. Biraz da bizden kaynaklanan gecikmeler oldu. Hedefimiz yüz bindi. Yüz bine ulaşacağız. Başka paketler de yapıyoruz. Leroy Sane için de bir paket hazırladık. Onu da taraftarlara sunacağız.

ABDULLAH KAVUKCU: ÖNCELİĞİMİZ ORTA SAHA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, ara transfer döneminde önceliklerinin orta saha oyuncusu olduğunu söyledi. Ara transferde yapacakları çalışmalarla ilgili konuşan Kavukcu, "Birinci önceliğimiz orta saha bölgesi, kesinlikle oraya transfer yapmak istiyoruz." dedi.

Orta sahaya alacakları oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'tan sonra kadroya yazabileceklerini vurgulayan Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda orta sahamızda Lemina ve Torreira var. Bir eksik tarafımız yok. Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. 2 Ocak'ta da transfer yaparız. Ben ayın 2'sinde yapacağımız transfere fazla para veremem. Bonservislerle alakalı çok büyük rakamlara çıkılıyor.

Bonservis rakamları çok yükseldi. Şu anda bize gelmek isteyen oyuncular da var. Osimhen'in transferi rüzgarı, Sane'nin gelmesi de algıyı değiştirdi. Şu anda hoca ve benim haricimde transfer işleriyle kimse ilgilenmiyor ve çok net bir şey bilmiyor. Konuştuğumuz oyuncuları da bilmiyor. Başkanım da bana sormuyor. Orta sahaya iyi bir adam almak istiyoruz. Lemina'nın daha genci ve daha sertini istiyoruz."

Leroy Sane kapasitesindeki bir oyuncuyu ocak ayında almanın zor olduğuna değinen Kavukcu, "Sane'nin kariyerine bakın. Sane'yi herkes kabullendi. Tarihte olmayan bir transfer gerçekleştirdik. Ocak ayında Sane'yi aldık ama sene sonunda getirdik. Bu kalitede bir oyuncunun ocak ayında transfer edilmesi zor. Yine de Galatasaray'a gelmek isteyen çok önemli oyuncular var." diye konuştu.

AYRILIĞI AÇIKLADI

Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili bilgi veren Abdullah Kavukcu, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var. Berkan'ı sezon başında Espanyol'un istediği doğru. Oradan 500 bin avroluk bir teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten." şeklinde görüş belirtti.