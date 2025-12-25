Galatasaray’da ilk ayrılık açıklandı! Dursun Özbek’ten transfer sözleri: “60 bin adet sattık”

Bonservis rakamları çok yükseldi. Şu anda bize gelmek isteyen oyuncular da var. Osimhen'in transferi rüzgarı, Sane'nin gelmesi de algıyı değiştirdi. Şu anda hoca ve benim haricimde transfer işleriyle kimse ilgilenmiyor ve çok net bir şey bilmiyor. Konuştuğumuz oyuncuları da bilmiyor. Başkanım da bana sormuyor. Orta sahaya iyi bir adam almak istiyoruz. Lemina'nın daha genci ve daha sertini istiyoruz."