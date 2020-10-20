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'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

'in 5. haftasında , sahasında 'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele öncesi 'in kadro tercihleri de çok konuşuldu. Kadroya alınmayan yıldız karşılaşma öncesinde kriz çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 10:48
Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

'in 5. haftasında Aytemiz 'u konuk eden 'da , ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

TERİM 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI
, müsabakasına ilk 11'de başlayan Omar Elabdellaoui, Younes , Emre Taşdemir, , ve Mbaye Diagne'ye maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi.

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Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

Terim, bu futbolcuların yerine Linnes, Saracchi, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu tercih etti.

Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

ELABDELLAOUI KADRODA YOK
Norveç 'nda döndüğünde yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Elabdellaoui, Aytemiz maçının 21 kişilik kadrosuna alınmazken, mücadelesine ilk 11 başlayan diğer 5 futbolcu yedek kulübesinde görev bekledi.

Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

EMRE AKBABA YAKLAŞIK 3 AY SONRA SAHADA
'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.

Uzun süren sakatlığını atlatarak hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba'ya , ilk 11'de görev verdi. Son olarak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uzayan geçen sezonun son haftasında 24 Temmuz'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan genç futbolcu, 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi bir müsabakada forma giydi.

Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

SARACCHI, 4 RESMİ MAÇ SONRA DÖNDÜ
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta görev yapamayan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, karşılaşmasıyla sahalara döndü. 'in 2. haftasındaki Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan sol bek, ligdeki Fenerbahçe ve maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki ve Rangers mücadelelerinde forma giyemedi.

Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

KRİZ ÇIKARDI
'da pandemi nedeniyle maaşlarda yapılan indirimi kabul etmeyen ve 'ya giden , kriz çıkardı.

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