Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

EMRE AKBABA YAKLAŞIK 3 AY SONRA SAHADA
Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.
Uzun süren sakatlığını atlatarak hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba'ya teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de görev verdi. Son olarak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uzayan geçen sezonun son haftasında 24 Temmuz'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan genç futbolcu, 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi bir müsabakada forma giydi.