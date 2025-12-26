Haberler
Galeri
Galatasaray'da Okan Buruk'un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...
Giriş Tarihi: 26.12.2025 07:00
Galatasaray'da Okan Buruk'un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yaz transfer döneminde olduğu gibi yine yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, "Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor." dediği oyuncu ortaya çıktı. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...