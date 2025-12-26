Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray'da Okan Buruk'un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...
Giriş Tarihi: 26.12.2025 07:00

Galatasaray'da Okan Buruk'un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yaz transfer döneminde olduğu gibi yine yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, "Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor." dediği oyuncu ortaya çıktı. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
  • ABONE OL
Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

Galatasaray, ara transferde takımın kalitesini daha da üst seviyeye çekmek için nokta atışı isimlere gidiyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

Sezon başında 135 milyon Euro bonservis harcayan sarı-kırmızılı kulüp, ara transferde de büyük düşünüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

Sarı-kırmızılılar, 2 Ocak Cuma günü başlayacak ara transfer döneminde orta sahaya üst düzey takviye planlıyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

ABDULLAH KAVUKCU İŞARET ETMİŞTİ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekilli Abdullah Kavukcu, "Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar.

Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

Almak istediğimiz oyuncunun takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor" ifadelerini kullanarak ipucunu verdi.

Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

O FUTBOLCU EDERSON

Bu futbolcunun İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha Ederson olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

ORTA SAHADA JOKER

İki yönlü bir orta saha oyuncusu olan Ederson, 6-8 ve 10 numara bölgelerinde görev yapabiliyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

23 MİLYON EURO'YA ALINDI

2022'de Salernitana'dan 23 milyon Euro'ya transfer edilen Ederson, 2023-2024 sezonunda Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

17 MAÇTA OYNADI

Brezilyalı yıldız, bu sezon Atalanta formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 17 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

1 GOL 1 ASİSTİ VAR

1.261 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol atarken, 1 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

SÖZLEŞME DURUMU

Ederson'un İtalyan temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

2 senedir Brezilya Milli Takımı'na da çağrılan Ederson'un güncel değeri ise 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu ortaya çıktı! Abdullah Kavukcu işaret etmişti...

MİLLİ TAKIMDA 3 MAÇ

26 yaşındaki futbolcunun Brezilya Milli Takımı formasıyla; 1 dostluk, 1 Copa America ve 1 Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere şu ana dek 3 maçı bulunuyor.