Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri GALATASARAY'DA SICAK GELİŞME | Torreira için ödeyecekleri bonservis ortaya çıktı! Hayalim demişti, Arjantin devi onu istiyor...
Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:12

GALATASARAY'DA SICAK GELİŞME | Torreira için ödeyecekleri bonservis ortaya çıktı! Hayalim demişti, Arjantin devi onu istiyor...

Sarı-kırmızılı takımla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve takımın anahtar oyuncusu haline gelen Lucas Torreira, Galatasaray'daki performansıyla dünya devlerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Arjantin basını, Torreira'yı kadrosuna katmak isteyen dünya devini açıkladı. Öte yandan yıldız oyuncu için ödeyecekleri bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

GALATASARAY’DA SICAK GELİŞME | Torreira için ödeyecekleri bonservis ortaya çıktı! Hayalim demişti, Arjantin devi onu istiyor...

Cimbom'un gözdesi Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor… Galatasaray'da şu ana kadar istikrarıyla dikkat çeken Uruguaylı futbolcuya Arjantin'den talip çıktı. İşte transfer haberine dair tüm detaylar.

GALATASARAY’DA SICAK GELİŞME | Torreira için ödeyecekleri bonservis ortaya çıktı! Hayalim demişti, Arjantin devi onu istiyor...

ASLAN'IN GÖZDESİ OLDU
Lucas Torreira, Arsenal'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a imza attı ve o günden bu yana işler hep yolunda gitti. Uruguaylı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GALATASARAY’DA SICAK GELİŞME | Torreira için ödeyecekleri bonservis ortaya çıktı! Hayalim demişti, Arjantin devi onu istiyor...

İSTİKRAR ABİDESİ
Lucas Torreira, Galatasaray'da şu ana kadar istikrarıyla dikkat çekti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 98 maça çıktı. Torreira, 98 karşılaşmada 2 gol atıp 9 asist yaptı.

GALATASARAY’DA SICAK GELİŞME | Torreira için ödeyecekleri bonservis ortaya çıktı! Hayalim demişti, Arjantin devi onu istiyor...

PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Uruguaylı orta saha oyuncusunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Lucas Torreira'nın güncel piyasa değeri, Transfermarkt'e göre 15 milyon euro.

GALATASARAY’DA SICAK GELİŞME | Torreira için ödeyecekleri bonservis ortaya çıktı! Hayalim demişti, Arjantin devi onu istiyor...

DÜNYA DEVİ İSTİYOR
Öte yandan Lucas Torreira ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan haberde, yıldız futbolcuyu dünya devinin kadrosuna katmak istediği bildirildi.

SON DAKİKA