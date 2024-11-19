Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024
14:12
GALATASARAY'DA SICAK GELİŞME | Torreira için ödeyecekleri bonservis ortaya çıktı! Hayalim demişti, Arjantin devi onu istiyor...
Sarı-kırmızılı takımla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve takımın anahtar oyuncusu haline gelen Lucas Torreira, Galatasaray'daki performansıyla dünya devlerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Arjantin basını, Torreira'yı kadrosuna katmak isteyen dünya devini açıkladı. Öte yandan yıldız oyuncu için ödeyecekleri bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…