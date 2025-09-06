Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Nijeryalı yıldız sakatlandı

Galatasaray'ın Napoli'den rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, maçı tamamlayamadı. Osimhen, karşılaşmanın 32. Dakikasında sakatlanarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyuncu için sahaya girdi. Ağrıları geçmeyen başarılı oyuncu, 32. dakikada oyundan alındı. Onun yerine Dessers sahaya girdi. Victor Osimhen'in oyundan çıkarken moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nijeryalı yıldızın ayağına buz tedavisi uygulandı. G.SARAY 75 MİLYON EURO VERDİ Sarı-kırmızılı takım, başarılı futbolcuyu yaz transfer döneminde 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 2029 yılına kadar sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Osimhen'in yıllık maaşı ise 21 milyon euro olarak açıklanmıştı. Bu sezon Galatasaray'da 3 maça çıkan Victor Osimhen 2 kez ağları havalandırmayı başardı.