Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek

Süper Lig'in ilk devresinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sezonun ikinci yarısına lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde başlayacak olan sarı-kırmızılılar, geriden gelip şampiyon olacak kadronun mühendisliği için bir süredir çalışmalarına devam ediyordu. Galatasaray'da 6 isim imza aşamasına gelirken teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden çok özel 2 istekte bulundu. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve Fatih Terim'in 2 isteği...