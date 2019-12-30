Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek

Buna göre sarı-kırmızılı takımda ilk aday olarak Younes Belhanda belirlendi. Galatasaray taraftarıyla arasında onarılması güç "bağ kopması" yaşayan Belhanda'yı bonservis bedeli elde edip transfer yapabilmek için satmak zorunda olan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajeri ile yaptığı görüşmede "teklifleri değerlendireceğiz" mesajı verdi.