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  • Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek

Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek

Süper Lig'in ilk devresinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sezonun ikinci yarısına lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde başlayacak olan sarı-kırmızılılar, geriden gelip şampiyon olacak kadronun mühendisliği için bir süredir çalışmalarına devam ediyordu. Galatasaray'da 6 isim imza aşamasına gelirken teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden çok özel 2 istekte bulundu. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve Fatih Terim'in 2 isteği...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 21:05
Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek

Galatasaray'da ocak ayında kartlar yeniden dağıtılıyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istenen sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, devre arasında sil baştan bir kadro ile mücadele edecek.

Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek

Birçok futbolcuyla yollarını ayıracak olan Cimbom'da radikal kararlar birer birer devreye girecek.

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Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek

Bu konuda kararlı ve mantıklı adımlar atmayı isteyen sarı-kırmızılılar yol haritasını belirledi.

Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek

Finansal Fair Play anlaşmasını "delmemek" için belirli sınırlar içerisinde hareket etmek zorunda olan Galatasaray Yönetimi, yabancı futbolcu transferi yapabilmek için öncelikli olarak gerekli olan yabancı kontenjanını açmak ve oyuncu satışı yaparak bütçe oluşturmak zorunda.

Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek

Buna göre sarı-kırmızılı takımda ilk aday olarak Younes Belhanda belirlendi. Galatasaray taraftarıyla arasında onarılması güç "bağ kopması" yaşayan Belhanda'yı bonservis bedeli elde edip transfer yapabilmek için satmak zorunda olan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajeri ile yaptığı görüşmede "teklifleri değerlendireceğiz" mesajı verdi.

Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek

Şu ana kadar 4 ismi imza aşamasına getiren sarı-kırmızılılarda Faslı futbolcu beklenilen raklama satılırsa yeni hedefler belirlenecek.

Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek

Yapılacak olan 4 transferin yanı sıra sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Fatih Terim yönetimden 2 istekte bulundu.

İşte Galatasaray'ın şu ana kadar anlaşma sağladığı 4 isim ve teknik direktör Fatih Terim'in 2 özel isteği...


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