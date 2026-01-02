Haberler
Galeri
Galatasaray'dan transferde çılgın plan! Taraftara yeni yıl hediyesi...
Giriş Tarihi: 02.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:58
Galatasaray'dan transferde çılgın plan! Taraftara yeni yıl hediyesi...
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, taraftarına yeni yıl hediyesi vermek için harekete geçti. Yaz transfer döneminde Osimhen'in bonservisini alan, Sane ve İlkay gibi yıldızları kadrosuna katan Cimbom, bir yıldızın daha peşine düştü. İşte haberin detayları...