Haberler Galeri Galatasaray'dan transferde çılgın plan! Taraftara yeni yıl hediyesi...
Giriş Tarihi: 02.01.2026 09:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:58

Galatasaray'dan transferde çılgın plan! Taraftara yeni yıl hediyesi...

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, taraftarına yeni yıl hediyesi vermek için harekete geçti. Yaz transfer döneminde Osimhen'in bonservisini alan, Sane ve İlkay gibi yıldızları kadrosuna katan Cimbom, bir yıldızın daha peşine düştü. İşte haberin detayları...

Trendyol Süper Lig'de 42 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, bugün transferin resmen başlamasıyla temaslarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılılar, ligde yoluna sağlam adımlarla devam etmek için kadrosuna takviyeler yapmayı planlıyor.

Okan Buruk tarafından belirlenen mevkilere hamle yapacak olan Cimbom'da yıldız isimlerle görüşmeler sürüyor.

Bu isimlerin başında ise İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Salah geliyor.

AYRILMAYA YAKIN

Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden tecrübeli oyuncu, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile yaşadığı sorunların ardından İngiltere'den ayrılık kararı almıştı.

İkili arasındaki sorunlar hafiflese de teknik direktör Arne Slot, Mohamed Salah'a artık eskisi gibi bakmıyor.

KAVUKCU'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu daha önce ara transfer döneminde acele etmeyeceklerini ve transfer döneminin son günlerini beklediklerini ifade etmişti.

HEDEF MOHAMED SALAH

Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetim, 2026'nın ilk çileği olarak Salah'ı ara dönemde getirmeye çalışacak. Ancak şartlar oluşmazsa Salah ile haziranda masaya oturulacak.

Yaza kadar Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah da önündeki seçenekleri değerlendirecek.

ÖNÜNDE İKİ YOL VAR

Geleceğine yön vermek için önünde iki seçenek bulunan Salah, ya Avrupa'da kalıp Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımı seçecek ya da Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak.

KALMAYA SICAK BAKIYOR

Arada çok büyük bir maaş farkı olmaması durumunda Salah'ın Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı biliniyor.

421 MAÇTA OYNADI

Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 421 maça çıkan Salah, 250 gol atarken 117 de asist yaptı.

SÖZLEŞME DURUMU

33 yaşındaki oyuncunun, İngiliz temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.