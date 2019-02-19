Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ın kadrosu belli oldu

maçı hazırlıklarını sürdüren 'yda Portekiz'e götürülecek futbolcular açıklandı.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 15:27
Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

Sakatlığı bulunan Martin Linnes kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

, SL karşılaşması için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Lizbon'a hareket edecek.

Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve bir oyuncusu yarın TSİ 20.30 Estadio do Sport Lisboa e 'da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.

BİZE ULAŞIN