Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

Benfica maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'yda Portekiz'e götürülecek futbolcular açıklandı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sakatlığı bulunan Martin Linnes kamp kadrosuna alınmadı. Galatasaray, SL Benfica karşılaşması için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Lizbon'a hareket edecek. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve bir oyuncusu yarın TSİ 20.30 Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.