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'ın listesi ortaya çıktı!

'ın listesi belli oldu. İşte devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalışacağı ve ön anlaşma yaptığı 4 isim...

Giriş Tarihi: 04.12.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 10:46
Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı!

Fotomaç'ın haberine göre, " formasının önemini anlamalılar" diyen , stoper, defansif orta saha ve forvet istedi.

Yönetim yaptığı görüşmelerin ardından 4 isim ile el sıkıştı, ön protokoller de imzalandı.

Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı!

İlk yarının son 3 haftasında oynanacak 3 maçtan 9 puan almak ve yarıştan kopmamak isteyen devre arasında ciddi bir değişim içine girecek.

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Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı!

" formasının önemini anlamalılar. Ocak dönemi yoğun geçecek" diyen fitili ateşledi.

Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı!

UEFA'yla yapılan anlaşmayı zorlamayı bile göze alan , devre arasında 4 birden yapacak.

Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı!

Hatta isimlerin bile belli olduğu konusunda çok ciddi iddialar var.

Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı!

Stoper, defansif orta saha ve iki forvet ile anlaşıldığı, hatta ön protokollerin bile yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı!

Bu 4 isim için ödenecek rakam, Feghouli ve Maicon'un satışından kazanılacak rakamla karşılanacak.

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