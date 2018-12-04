Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu. İşte devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalışacağı ve ön anlaşma yaptığı 4 isim... Fotomaç'ın haberine göre, 'Galatasaray formasının önemini anlamalılar' diyen Fatih Terim, stoper, defansif orta saha ve forvet istedi. Yönetim yaptığı görüşmelerin ardından 4 isim ile el sıkıştı, ön protokoller de imzalandı. İlk yarının son 3 haftasında oynanacak 3 maçtan 9 puan almak ve yarıştan kopmamak isteyen Galatasaray devre arasında ciddi bir değişim içine girecek. 'Galatasaray formasının önemini anlamalılar. Ocak transfer dönemi yoğun geçecek' diyen Fatih Terim fitili ateşledi. UEFA'yla yapılan anlaşmayı zorlamayı bile göze alan Galatasaray, devre arasında 4 transfer birden yapacak. Hatta isimlerin bile belli olduğu konusunda çok ciddi iddialar var. Stoper, defansif orta saha ve iki forvet ile anlaşıldığı, hatta ön protokollerin bile yapıldığı öğrenildi. Bu 4 isim için ödenecek rakam, Feghouli ve Maicon'un satışından kazanılacak rakamla karşılanacak.