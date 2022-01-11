Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim ile yolların ayrılması sonrasında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas tarafından yapılan basın toplantısında sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü de resmen açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler "Galatasaray'ın yeni teknik direktörü - hocası kim oldu?" şeklindeki soruya yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Galatasaray'ın yeni teknik direktörü - hocası kim oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.