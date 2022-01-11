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Giriş Tarihi: 11.01.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 19:38

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim oldu? Başkan Elmas Galatasaray’ın yeni hocasını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim ile yolların ayrılması sonrasında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas tarafından yapılan basın toplantısında sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü de resmen açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler "Galatasaray'ın yeni teknik direktörü - hocası kim oldu?" şeklindeki soruya yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Galatasaray'ın yeni teknik direktörü - hocası kim oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim oldu? Başkan Elmas Galatasaray’ın yeni hocasını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılması sonrasında yerine gelecek olan yeni teknik adam Başkan Burak Elmas tarafından son dakika olarak duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından "Galatasaray'ın yeni teknik direktörü - hocası kim oldu?" sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Galatasaray yeni teknik direktörü ve biyografik detayları şöyle;

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim oldu? Başkan Elmas Galatasaray’ın yeni hocasını açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas tarafından yapılan basın toplantısında Galatasaray'ın yeni teknik direktörü de resmen açıklandı. Başkan Elmas Domenec Torrent ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

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Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim oldu? Başkan Elmas Galatasaray’ın yeni hocasını açıkladı

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

1962 doğumlu Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta Futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe başladı. CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu.

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim oldu? Başkan Elmas Galatasaray’ın yeni hocasını açıkladı

Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim oldu? Başkan Elmas Galatasaray’ın yeni hocasını açıkladı

2018 yılında Guardiola'nın ekibinden ayrılan Torrent, Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti.

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