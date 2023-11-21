Galler Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı canlı izle linki burada

Galler Türkiye maçı canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası - EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Ay Yıldızlılar, 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Milliler, Galler engelini geçip grubu lider olarak tamamlamak istiyor. Kritik öneme sahip olan mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise yoğun olarak ''Galler Türkiye maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Milli maç TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile Galler Türkiye maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11 bilgileri.