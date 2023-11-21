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Haberler Galeri Galler Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı canlı izle linki burada
Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 13:40

Galler Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı canlı izle linki burada

Galler Türkiye maçı canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası - EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Ay Yıldızlılar, 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Milliler, Galler engelini geçip grubu lider olarak tamamlamak istiyor. Kritik öneme sahip olan mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise yoğun olarak ''Galler Türkiye maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Milli maç TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile Galler Türkiye maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11 bilgileri.

Galler Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı maç izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı canlı yayın izle

Galler Türkiye maçı canlı izle ekranı kritik karşılaşmaya kısa süre kala araştırılmaya başlandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, sekizinci ve son maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. 16 puana sahip olan Türkiye zirvede yer alırken, 7 maçta 11 puan toplayan Galler ise üçüncü sırada yer alıyor. Nefes kesen milli maçı TRT 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Galler Türkiye maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar, bir puan bile alsa grubu lider olarak bitirecek. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı canlı yayın izle…

Galler Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı maç izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı canlı yayın izle

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. ve son maçında Galler'e konuk olacak.

Ay Yıldızlılar grubu lider tamamlamak için sahada olacak. İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;

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Galler Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı maç izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı canlı yayın izle

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye karşılaşması, 21 Kasım 2023 Salı günü yani bu akşam Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

Heyecan dolu müsabaka, saat 22.45'te başlayacak.

Galler Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı maç izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı canlı yayın izle

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

Galler Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı maç izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı canlı yayın izle

İŞTE GALLER TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALLER: Ward, Rodon, Mepham, Davies, Roberts, J.James, Ampadu, Williams, Wilson, Brooks, Johnson.

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Y.Sarı, İrfan Can, Kerem, Barış

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