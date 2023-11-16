Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Galler Türkiye maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçına Galler karşısında çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı liderlik için sahada olacak. ''Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda?'' sorularının yanıtı merak ediliyor. Futbolseverler milli maçın tarihi, saati, canlı izle kanalı için arama motorlarına yoğunlaştı. Peki, Galler Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, milli maç ilk 11 tahmini ve karşılaşmaya dair detaylı bilgiler…