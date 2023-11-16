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Haberler Galeri Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 13:54

Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Galler Türkiye maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında grup liderliği için Galler ile mücadele edecek. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak milli maç canlı izle şifresiz ekranı ile takip edilecek. Galler Türkiye maçı ne zaman, milli maç saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Vincenzo Montella yönetimindeki Milliler, EURO 2024'e katılmayı garantilemişti. Peki, 2024 Avrupa Şampiyonası Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, milli maç muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgisi…

Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Galler Türkiye maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçına Galler karşısında çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı liderlik için sahada olacak. ''Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda?'' sorularının yanıtı merak ediliyor. Futbolseverler milli maçın tarihi, saati, canlı izle kanalı için arama motorlarına yoğunlaştı. Peki, Galler Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, milli maç ilk 11 tahmini ve karşılaşmaya dair detaylı bilgiler…

Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile karşılaşacak.

Galler Türkiye maçı, 21 Kasım 2023 Salı günü saat TSİ 22.45'te başlayacak ve Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

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Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

GALLER-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU

1.TÜRKİYE - 16

2. Galler - 10

3. Hırvatistan - 10

4. Ermenistan - 7

5. Letonya - 3

Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE, EURO 2024'E KATILMAYI GARANTİLEYEN 7. TAKIM

Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkını elde eden 7. takım oldu.

Ev sahibi Almanya'nın ardından eleme gruplarından şu ana kadar Belçika, Fransa, Portekiz, İskoçya, İspanya ve Türkiye EURO 2024 biletini elde etti.

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