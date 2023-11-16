Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Galler Türkiye maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında grup liderliği için Galler ile mücadele edecek. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak milli maç canlı izle şifresiz ekranı ile takip edilecek. Galler Türkiye maçı ne zaman, milli maç saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Vincenzo Montella yönetimindeki Milliler, EURO 2024'e katılmayı garantilemişti. Peki, 2024 Avrupa Şampiyonası Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, milli maç muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgisi…