Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11'ler

Galler Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci maçında Galler karşısında ter dökecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay yıldızlı ekip, son mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Grupta çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Türkiye tarihinde ilk kez bir grup aşamasını ilk sırada bitirmek ve bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak için sahaya çıkacak. Milli maç ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Galler Türkiye maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler…