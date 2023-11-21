Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11'ler

Milli maç canlı yayın kanalı, saati ve tarihi araştırılıyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçını oynayacak A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Tarihte 9. kez rakip olacak Galler Türkiye eleme maçı öncesi taraftarlar TRT 1 ekranı başına geçiyor. Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, canlı maç izle linki ve ilk 11 kadrosu…