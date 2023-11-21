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Haberler Galeri Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 13:40

Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç muhtemel 11'ler

Milli maç canlı yayın kanalı, saati ve tarihi araştırılıyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçını oynayacak A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Tarihte 9. kez rakip olacak Galler Türkiye eleme maçı öncesi taraftarlar TRT 1 ekranı başına geçiyor. Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, canlı maç izle linki ve ilk 11 kadrosu…

MİLLİ MAÇ | Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Galler Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci maçında Galler karşısında ter dökecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay yıldızlı ekip, son mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Grupta çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Türkiye tarihinde ilk kez bir grup aşamasını ilk sırada bitirmek ve bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak için sahaya çıkacak. Milli maç ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Galler Türkiye maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler…

MİLLİ MAÇ | Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

GALLER TÜRKİYE MAÇI TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında Galler'e konuk olacak.

Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar grubu lider tamamlamak için sahada olacak.

İşte Galler Türkiye maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11 bilgileri şöyle;

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MİLLİ MAÇ | Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı, 21 Kasım 2023 Salı günü yani bu akşam saat 22.45'te başlayacak.

Milli maç, Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ | Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

MİLLİ MAÇ | Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

İŞTE GALLER TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALLER: Ward, Rodon, Mepham, Davies, Roberts, J.James, Ampadu, Williams, Wilson, Brooks, Johnson.

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Y.Sarı, İrfan Can, Kerem, Barış

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